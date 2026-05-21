WM 2026 Spielorte und Stadien: Arrowhead Stadium in Kansas City - Infos und Spielplan

SPORT1 21.05.2026 • 11:11 Uhr Im Arrowhead Stadium in Kansas City finden sechs Spiele der WM 2026 statt - darunter auch ein Viertelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Kansas City.

Kansas City gilt als einer der traditionsreichsten US‑Sportstandorte – und wird bei der WM zum Schauplatz für großes Fußballkino. Im Arrowhead Stadium, während des Turniers „Kansas City Stadium“, steigt ein essentielles Kapitel des Turniers mit insgesamt sechs Begegnungen.

Das Stadion im Truman Sports Complex ist eine der lautesten Arenen der Welt und bietet für die WM 73.000 Plätze. Eröffnet im Jahr 1972, steht die traditionsreiche Schüssel für intensive Atmosphäre bei NFL-Spielen der Kansas City Chiefs und verfügt gleichzeitig über moderne Infrastruktur – inklusive angepasstem Naturrasen für internationale Spiele.

Die Arena liegt östlich des Stadtzentrums direkt neben der Baseballarena Kauffman Stadium der Kansas City Royals. Die Lage außerhalb einer urbanen Innenstadt macht sie zu einem typischen „Drive‑in‑Stadium“, was die Organisation der Anreise maßgeblich beeinflusst.

WM in Kansas City: Anreise & Verkehr

Der größte Unterschied zu anderen WM-Spielorten: Es gibt keine direkte Bahnverbindung zum Stadion. Stattdessen setzt Kansas City auf das eigens entwickelte Busnetz „ConnectKC26“, das Fans von mehreren Knotenpunkten direkt zur Arena bringt.

Parkplätze sind vorhanden, aber stark limitiert. Statt der üblichen rund 20.000 Plätze stehen nur etwa 3.000 bis 4.000 zur Verfügung. Zudem kosten Stellplätze je nach Lage zwischen 35 und 75 US‑Dollar. Die Folge: Shuttleangebote und frühzeitige Planung sind Pflicht für Besucher.

Stadion & WM-Atmosphäre im Arrowhead

Arrowhead ist berüchtigt für seine enorme Lautstärke – NFL-Rekorde inklusive. Diese Energie soll auch das WM-Erlebnis prägen. Die steilen Tribünen sorgen für direkte Nähe zum Spielfeld, während großzügige Außenflächen für Fan‑Kultur und typische Tailgating‑Atmosphäre stehen.

Mit vier Gruppenspielen sowie zwei K.o.-Partien, darunter einem Viertelfinale, zählt Kansas City zu den wichtigen Drehpunkten im Turnierverlauf. Besonders Spiele mit Top-Nationen versprechen eine elektrisierende Kulisse. Deutschland könnte hier nur spielen, wenn das DFB-Team Gruppendritter wird.

Der WM-Spielplan für das Arrowhead Stadium in Kansas City