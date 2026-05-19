WM 2026 Spielorte und Stadien: AT&T Stadium in Dallas/Arlington - Infos und Spielplan

SPORT1 19.05.2026 • 10:50 Uhr Im AT&T Stadium in Dallas (bzw. Arlington) finden neun Spiele der WM 2026 statt - darunter ein Halbfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Dallas.

Dallas wird bei der Fußball‑WM zum Zentrum des Turniers – und das liegt vor allem an einem Giganten: dem AT&T Stadium. Die Arena, während der WM offiziell „Dallas Stadium“ genannt, ist mit Abstand einer der größten und spektakulärsten Austragungsorte.

Das Stadion wurde im Jahr 2009 eröffnet und bietet bei der WM rund 94.000 Sitzplätze. Mit seiner schließbaren Dachkonstruktion und riesigen Videowänden gehört es zu den modernsten Arenen der Welt. Insgesamt neun WM‑Spiele finden hier statt – mehr als an jedem anderen Standort, inklusive eines Halbfinals. Sollte Deutschland in der Vorrunde Gruppenzweiter werden, würde hier das Sechzehntelfinale gegen den Zweiten der Gruppe I stattfinden. Wird Deutschland Gruppensieger, würde man zum potenziellen Halbfinale in Dallas antreten.

Dallas bei der WM 2026: Anreise als Herausforderung

Die Arena liegt in Arlington, rund 20 Minuten westlich von Dallas und ebenso weit von Fort Worth entfernt. Damit befindet sich der Spielort im Herzen der Metropolregion, allerdings nicht in einer klassischen Innenstadtlage – ein logistischer Faktor, der für Fans entscheidend wird.

WM in Dallas: Öffentlicher Verkehr & Shuttle

Im Gegensatz zu vielen europäischen Stadien gibt es keine direkte Bahnverbindung. Besucher müssen auf Shuttlebusse, Mietwagen oder Ridesharing setzen. Eine typische Route führt per Zug bis CentrePort und anschließend per Bus oder Taxi zum Stadion.

Parkplätze sind vorhanden, aber begrenzt. Die Kosten liegen je nach Lage zwischen 25 und 100 US-Dollar, wobei frühzeitige Buchung empfohlen wird. Verkehrsaufkommen und lange Abfahrtszeiten gehören zum typischen Matchday – frühzeitige Planung ist Pflicht.

Gigantische Dimensionen & Fan-Erlebnis

Das AT&T Stadium ist nicht nur groß, sondern ein Erlebnisraum. Die riesige Videowand zählt zu den größten weltweit, die klimatisierte Umgebung sorgt trotz Texas-Hitze für optimale Bedingungen. Bei voller Auslastung strömen mehr als 90.000 Menschen ins Stadion – eine Atmosphäre, die dem Begriff „Football Cathedral“ in der NFL aber auch beim Fußball gerecht wird.

Zusätzlich beherbergt der Komplex Restaurants, Fanbereiche und großflächige Entertainment-Zonen. Für viele internationale Fans wird Dallas damit zum Dreh- und Angelpunkt ihrer WM-Reise.

Der WM-Spielplan für das AT&T Stadium in Dallas/Arlington