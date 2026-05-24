WM 2026 Spielorte und Stadien: Aztekenstadion in Mexico City - Infos und Spielplan

SPORT1 24.05.2026 • 16:29 Uhr Im Aztekenstadion in Mexico City finden fünf Spiele der WM 2026 statt - darunter auch ein Achtelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Mexico City.

Mexico City, im Deutschen korrekt: Mexiko-Stadt, wird zu einem pulsierenden Zentrum der WM. Im legendären Estadio Azteca beginnt das Turnier – und damit ein weiteres Kapitel Fußballgeschichte in einer der bedeutendsten Arenen der Welt.

Die 1966 eröffnete Kultstätte fasst 83.000 Zuschauer und ist damit eine der größten Spielstätten des Turniers. Kein anderes Stadion hat mehr WM-Historie zu bieten: Bereits zwei Endspiele – unter anderem die deutsche Niederlage 1986 gegen Argentinien – wurden im Aztekenstadion ausgetragen, nun folgt als Novum die dritte Weltmeisterschaft.

Die Arena liegt im Stadtbezirk Coyoacán auf etwa 2.200 Metern Höhe. Die dünne Luft stellt Spieler vor enorme physische Herausforderungen und sorgt regelmäßig für ein intensives, von Ausdauer geprägtes Spielgeschehen.

Mexico City bei der WM: Anreise & Verkehr

Das Estadio Azteca ist über das dichte Verkehrsnetz der Millionenmetropole erreichbar. Wichtigste Verbindung ist die Metro-Linie 2 bis Tasqueña, von dort aus führt der Tren Ligero direkt zur Stadion-Station.

Auch Busse und Taxis bedienen das Gebiet, dennoch gilt der öffentliche Nahverkehr als effizienteste Option. An Spieltagen droht auf den Hauptverkehrsadern rund um den Periférico Sur dichtes Verkehrsaufkommen, weshalb frühzeitige Anreise essenziell ist.

Das Aztekenstadion bei der WM 2026: Hier krönten sich Legenden

Das Azteca ist mehr als ein Stadion – es ist ein Symbol. Hier krönten sich Legenden, hier schrieb Diego Maradona mit der „Hand Gottes“ Geschichte.

Zur WM wurde die Arena umfassend modernisiert und präsentiert sich als Mischung aus Tradition und Hightech. Trotz aller Renovierungen bleibt der Charakter erhalten: offene Bauweise, steile Tribünen und eine Atmosphäre, die Zuschauer und Spieler gleichermaßen elektrisiert. Sollte Gastgeber Mexiko Gruppensieger werden, würde man die ersten beiden K.o.-Spiele ebenfalls hier bestreiten.

Der WM-Spielplan für das Aztekenstadion in Mexico City