WM 2026 Spielorte und Stadien: BC Place Stadium in Vancouver - Infos und Spielplan

SPORT1 23.05.2026 • 16:22 Uhr Im BC Place Stadium in Vancouver finden sieben Spiele der WM 2026 statt - darunter auch ein Achtelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Vancouver.

Vancouver liefert bei der WM eine der spektakulärsten Kulissen. Direkt am False Creek, eingebettet zwischen Skyline und Bergen, wird das BC Place Stadium zum Fußball-Hotspot an der kanadischen Westküste.

Die Arena aus dem Jahr 1983 wurde nach den Winterspielen umfassend modernisiert und fasst zur WM 54.000 Zuschauer. Markenzeichen ist das moderne, verschließbare Dach, das Wetterunabhängigkeit garantiert – ein klarer Vorteil im pazifischen Klima.

Mit sieben Partien gehört Vancouver zu den wichtigsten Standorten: fünf Gruppenspiele sowie jeweils ein Sechzehntel- und ein Achtelfinale bringen kontinuierlich Top-Fußball in die Stadt, wo sonst Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps in der MLS spielt.

WM 2026 in Vancouver: Anreise & Verkehr

Die zentrale Lage macht den Weg zum Stadion einfach. BC Place liegt mitten in Downtown und ist hervorragend an das SkyTrain-Netz angebunden.

Auf Matchtagen ist der öffentliche Verkehr der Schlüssel: Züge, Busse und zusätzliche Services werden gezielt verstärkt. Gleichzeitig sorgen Straßensperren und begrenzte Parkmöglichkeiten dafür, dass die Anreise mit dem Auto kaum empfehlenswert ist.

BC Place Stadium bei der WM Atmosphäre

Das BC Place Stadium ist eine moderne Multifunktionsarena, deren Dach die Geräuschkulisse im Inneren verstärkt. Die Fans sitzen dicht am Spielfeld – ein Vorteil für intensive WM-Stimmung.

Sportlich steht Kanada gleich zweimal im Fokus. Die Heimspiele gegen Katar und die Schweiz versprechen volle Ränge und elektrisierende Atmosphäre. Dazu kommen internationale Duelle aus Europa, Afrika und Ozeanien.

Der WM-Spielplan für das BC Place Stadium in Vancouver