WM 2026 Spielorte und Stadien: BMO Field in Toronto - Infos und Spielplan

SPORT1 23.05.2026 • 10:23 Uhr Im BMO Field in Toronto finden sechs Spiele der WM 2026 statt - darunter auch das deutsche Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Toronto.

Toronto bringt die WM direkt ans Ufer des Ontariosees. Das BMO Field, während des Turniers „Toronto-Stadion“ genannt, liegt im Exhibition Place nur wenige Schritte vom Wasser entfernt – eine der markantesten Lagen im gesamten Turnier.

Die 2007 eröffnete Arena zählt zu den kleineren Spielorten, wird aber für die WM auf rund 45.000 Zuschauer erweitert. Sie ist Heimat des MLS-Klubs Toronto FC und bietet dank kompakter Bauweise eine besonders enge, intensive Fußball-Atmosphäre.

Insgesamt sechs Spiele werden in der Metropole ausgetragen – fünf in der Gruppenphase und ein Duell im Sechzehntelfinale. Toronto ist eine von zwei Gastgeberstädten der WM in Kanada.

WM in Toronto: Anreise & Verkehr

Für Fans ist die Anreise komfortabel. Direkt neben dem Stadion liegt die Exhibition GO Station, die nur einen kurzen Fußweg entfernt ist und eine schnelle Verbindung ins Zentrum bietet.

Auch Straßenbahnen wie die Linien 509 und 511 fahren regelmäßig bis in Stadionnähe. Die Stadt setzt klar auf öffentlichen Verkehr: Parkplätze sind stark eingeschränkt, rund um das Gelände wird es laut Plan teilweise gar keine Stellplätze geben.

BMO Field bei der WM 2026: Deutschland-Spiel & Atmosphäre

Das BMO Field steht für Nähe zum Spiel. Die Tribünen rücken dicht an das Feld heran, wodurch eine intensive Geräuschkulisse entsteht. Gleichzeitig sorgt die Lage am See für eine besondere Kulisse, die sommerliche Bedingungen mit sich bringt.

Sportlich erwartet Toronto attraktive Partien. Neben Gastgeber Kanada tritt auch Deutschland hier an – ein klarer Höhepunkt der Gruppenphase. Hinzu kommt ein K.o.-Spiel, das zusätzliche Spannung verspricht.

Der WM-Spielplan für das BMO Field in Toronto