WM 2026 Spielorte und Stadien: Estadio Akron in Zapopan/Guadalajara - Infos und Spielplan

SPORT1 24.05.2026 • 17:39 Uhr Im Estadio Akron in Guadalajara finden vier Gruppenspiele der WM 2026 statt. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Zapopan/Guadalajara.

Guadalajara bringt bei der WM pure Fußballkultur auf den Rasen. Der westmexikanische Standort steht für Emotionen, Tradition – und ein Stadion, das wie ein Vulkan aus der Landschaft ragt.

Gespielt wird im Estadio Akron, offiziell während des Turniers als Guadalajara-Stadion geführt. Die 2010 eröffnete Arena fasst rund 48.000 Zuschauer und ist Heimat von CD Guadalajara, einem der populärsten Klubs des Landes.

Die Spielstätte liegt nicht direkt im Zentrum, sondern im Vorort Zapopan am Rand der Metropolregion. Genau dort entfaltet sich eine besondere Atmosphäre: kompakt, laut und extrem nah am Spielfeld.

WM in Guadalajara: Anreise & Verkehr

Rund 15 Kilometer trennen das Stadion vom Stadtzentrum Guadalajaras. Die Anfahrt erfolgt über Hauptverkehrsachsen oder per Taxi, wobei an Spieltagen mit Verzögerungen zu rechnen ist.

Der öffentliche Nahverkehr bietet mehrere Optionen. Stadtbahnen und Buslinien führen in den Westen nach Zapopan, häufig ergänzt durch Shuttle-Dienste zum Stadion. Parkplätze sind vorhanden, etwa 3500 Stellplätze stehen bereit, doch frühes Erscheinen ist ratsam.

Das Estadio Akron in Zapopan bei der WM 2026

Architektonisch setzt das Estadio Akron Maßstäbe. Die Form erinnert bewusst an einen Vulkankrater und sorgt für eine natürliche Verstärkung der Geräuschkulisse – ein entscheidender Faktor für die Spielatmosphäre.

Mit einer Höhe von rund 1.500 Metern über dem Meeresspiegel sind extreme Belastungen für Spieler weniger ausgeprägt als in Mexiko-Stadt, doch die klimatischen Bedingungen mit über 30 Grad bleiben anspruchsvoll.

Der WM-Spielplan für das Estadio Akron in Guadalajara