WM 2026 Spielorte und Stadien: Estadio BBVA in Guadalupe - Infos und Spielplan

SPORT1 24.05.2026 • 11:12 Uhr Im Estadio BBVA in Guadalupe finden vier Spiele der WM 2026 statt - darunter auch ein Sechzehntelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Guadalupe.

Guadalupe wird zur WM zur Hochburg des nordamerikanischen Fußballs. Im Großraum Monterrey gelegen, empfängt das Estadio BBVA die Weltelite vor der imposanten Kulisse der Sierra Madre.

Die 2015 eröffnete Arena gilt als eines der modernsten Stadien Lateinamerikas und bietet bei der WM 53.500 Zuschauern Platz. Mit seinen steilen Tribünen und der offenen Bauweise entsteht eine intensive, teilweise einschüchternde Atmosphäre.

Insgesamt vier Partien stehen auf dem Spielplan: drei Begegnungen der Gruppenphase sowie ein Duell der K.o.-Runde.

WM in Guadalupe/Monterrey: Anreise & Verkehr

Das Stadion liegt im Vorort Guadalupe etwa sechs bis sieben Kilometer östlich des Zentrums von Monterrey. Die Anbindung erfolgt über Hauptverkehrsachsen sowie Buslinien und die Metrorrey.

Die Metro-Linie 1 bis zur Station Exposición sowie Shuttle- und Busverbindungen bringen Fans in Stadionnähe. Parkplätze sind vorhanden, kosten rund 150 bis 350 Peso pro Spieltag, allerdings sind Kapazitäten begrenzt und schnell ausgelastet.

Das Estadio BBVA bei der WM 2026: Der Gigant in der Hitze

Das Estadio BBVA, auch „Gigante de Acero“, steht für modernen Stadionbau. Die Architektur öffnet den Blick auf den Cerro de la Silla und macht jedes Spiel zu einem visuellen Erlebnis.

Gleichzeitig fordert das Klima Spieler und Fans. Temperaturen von über 30 Grad sind im Juni üblich. Die offene Bauweise verstärkt die Hitze zusätzlich. Auf dem Platz bedeutet das: intensive Duelle unter körperlichen Extrembedingungen.

Der WM-Spielplan für das Estadio BBVA in Guadalupe