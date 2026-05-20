WM 2026 Spielorte und Stadien: Gillette Stadium in Foxborough/Boston - Infos und Spielplan

Der Großraum Boston kehrt auf die große Fußballbühne zurück: Im Gillette Stadium in Foxborough – während der WM als „Boston Stadium“ geführt – steigt die Weltmeisterschaft erstmals seit Jahrzehnten wieder in Neuengland. Insgesamt sieben Partien, darunter ein Viertelfinale, machen den Standort zu einem wichtigen Knotenpunkt im Turnierplan.
WM 2026 – Spielorte: Foxborough/Boston
Das Stadion – Heimat des NFL-Teams New England Patriots – wurde 2002 eröffnet und bietet eine Kapazität von knapp 65.000 Zuschauern für WM-Spiele. Die offene Bauweise sorgt für klassische Fußball-Atmosphäre, während moderne Videowände und Hospitality-Bereiche den Rahmen eines Top-Events liefern. Rund um Patriot Place entsteht zudem ein umfangreiches Fan-Erlebnis. Sollte Deutschland die Gruppe E gewinnen, steigt hier das Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten.
WM in Boston: Parken und Anreise
Foxborough liegt etwa 30 Kilometer südwestlich von Boston. Diese Lage außerhalb der Innenstadt prägt die gesamte WM-Logistik: Der Spielort ist nicht fußläufig erreichbar und verlangt eine sorgfältige Anreiseplanung.
Die wichtigste Option für Fans ist der MBTA-Commuter-Rail-Zug, der speziell zu WM-Spielen von Boston nach Foxboro Station fährt. Die Station liegt nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt und gilt als effektivste Verbindung.
Wer mit dem Auto anreist, muss Geduld mitbringen. Route 1 ist die zentrale Zufahrt – und bekannt für massive Staus mehrere Stunden vor und nach Spielen. Parkplätze sind vorhanden, aber limitiert und meist vorab zu buchen. Alternativen sind Shuttlebusse sowie Ridesharing-Angebote, deren Preise jedoch stark schwanken.
Infrastruktur & WM-Erlebnis im Gillette Stadium
Das Stadion kombiniert NFL-Standard mit Fußball-tauglicher Infrastruktur. Eine Naturgrasfläche wird für die WM installiert, dazu kommen umfangreiche Gastronomie- und Entertainmentflächen im angrenzenden Patriot-Place-Komplex. Insgesamt wird mit Hunderttausenden Besuchern gerechnet – ein wirtschaftlicher Faktor für die gesamte Region.
Der WM-Spielplan für das Gillette Stadium in Foxborough
Datum (MEZ)
Paarung
14. Juni, 03.00 Uhr
Haiti – Schottland
17. Juni, 00.00 Uhr
Irak – Norwegen
20. Juni, 00.00 Uhr
Schottland – Marokko
23. Juni, 22.00 Uhr
England – Ghana
26. Juni, 21.00 Uhr
Norwegen – Frankreich
29. Juni, 22.30 Uhr
Sechzehntelfinale 1. Gruppe E – 3. Gr. A/B/C/D/F
9. Juli, 22.00 Uhr
Viertelfinale