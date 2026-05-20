WM 2026 Spielorte und Stadien: Gillette Stadium in Foxborough/Boston - Infos und Spielplan

SPORT1 20.05.2026 • 11:03 Uhr Im Gillette Stadium in Foxborough/Boston finden sieben Spiele der WM 2026 statt - darunter ein mögliches deutsches Sechzehntelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Boston.

Der Großraum Boston kehrt auf die große Fußballbühne zurück: Im Gillette Stadium in Foxborough – während der WM als „Boston Stadium“ geführt – steigt die Weltmeisterschaft erstmals seit Jahrzehnten wieder in Neuengland. Insgesamt sieben Partien, darunter ein Viertelfinale, machen den Standort zu einem wichtigen Knotenpunkt im Turnierplan.

Das Stadion – Heimat des NFL-Teams New England Patriots – wurde 2002 eröffnet und bietet eine Kapazität von knapp 65.000 Zuschauern für WM-Spiele. Die offene Bauweise sorgt für klassische Fußball-Atmosphäre, während moderne Videowände und Hospitality-Bereiche den Rahmen eines Top-Events liefern. Rund um Patriot Place entsteht zudem ein umfangreiches Fan-Erlebnis. Sollte Deutschland die Gruppe E gewinnen, steigt hier das Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten.

WM in Boston: Parken und Anreise

Foxborough liegt etwa 30 Kilometer südwestlich von Boston. Diese Lage außerhalb der Innenstadt prägt die gesamte WM-Logistik: Der Spielort ist nicht fußläufig erreichbar und verlangt eine sorgfältige Anreiseplanung.

Die wichtigste Option für Fans ist der MBTA-Commuter-Rail-Zug, der speziell zu WM-Spielen von Boston nach Foxboro Station fährt. Die Station liegt nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt und gilt als effektivste Verbindung.

Wer mit dem Auto anreist, muss Geduld mitbringen. Route 1 ist die zentrale Zufahrt – und bekannt für massive Staus mehrere Stunden vor und nach Spielen. Parkplätze sind vorhanden, aber limitiert und meist vorab zu buchen. Alternativen sind Shuttlebusse sowie Ridesharing-Angebote, deren Preise jedoch stark schwanken.

Infrastruktur & WM-Erlebnis im Gillette Stadium

Das Stadion kombiniert NFL-Standard mit Fußball-tauglicher Infrastruktur. Eine Naturgrasfläche wird für die WM installiert, dazu kommen umfangreiche Gastronomie- und Entertainmentflächen im angrenzenden Patriot-Place-Komplex. Insgesamt wird mit Hunderttausenden Besuchern gerechnet – ein wirtschaftlicher Faktor für die gesamte Region.

Der WM-Spielplan für das Gillette Stadium in Foxborough