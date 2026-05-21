WM 2026 Spielorte und Stadien: Hard Rock Stadium in Miami - Infos und Spielplan

SPORT1 21.05.2026 • 09:53 Uhr Im Hard Rock Stadium in Miami finden sieben Spiele der WM 2026 statt - darunter auch ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Miami.

Miami bringt Glamour in die WM – und mit dem Hard Rock Stadium einen Spielort, der sportlich wie infrastrukturell eine Schlüsselrolle einnimmt. Die Arena in Miami Gardens, rund 14 Meilen nördlich des Stadtzentrums, ist mit sieben Spielen tief in den Turnierverlauf eingebunden.

Eröffnet 1987, fasst das Stadion während der WM 65.000 Zuschauer. Die offene Bauweise mit großem Dach spendet Schatten, lässt aber gleichzeitig die typische Hitze und Luftfeuchtigkeit Südfloridas spürbar werden – ein Faktor, der Spiele prägen kann.

Der Standort in Miami Gardens, fernab klassischer Touristenviertel, verlangt genaue Planung. Zwischen Downtown Miami, Miami Beach und Fort Lauderdale liegt das Stadion nahezu mittig, jedoch ohne direkte Schienenanbindung.

WM in Miami: Anreise & Verkehr

Für die WM setzen die Organisatoren auf Shuttlelösungen. Kostenlose Busse verbinden wichtige Knotenpunkte wie die Brightline‑Station Aventura oder zentrale Metrorail-Hubs direkt mit dem Stadion. Eine direkte Bahnverbindung existiert nicht.

Wer mit dem Auto anreist, muss Geduld mitbringen. Parkplätze sind begrenzt und teuer, Preise können bis zu 250 US‑Dollar erreichen. Zudem gilt: Verkehr rund um Miami ist notorisch dicht – frühes Erscheinen wird zur Pflicht.

Stadion & WM-Bedeutung im Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium zählt zu den vielseitigsten Arenen der USA. Super Bowls, Formel‑1‑Rennen oder große Tennis-Events zeigen die Event-Erfahrung des Standorts. Für die WM wird Naturrasen verlegt, um optimale Bedingungen zu schaffen.

Sportlich rückt Miami zunehmend in den Fokus: Neben vier Gruppenspielen stehen ein Sechzehntelfinale, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei auf dem Programm. Deutschland würde im Viertelfinale hier antreten, sollte man in der Gruppe E Zweiter werden und danach seine ersten beiden K.o.-Spiele gewinnen.

Der WM-Spielplan für das Hard Rock Stadium in Miami