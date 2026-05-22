WM 2026 Spielorte und Stadien: Levi's Stadium in San Francisco/Santa Clara - Infos und Spielplan

SPORT1 22.05.2026 • 11:03 Uhr Im Levi's Stadium in San Francisco finden sechs Spiele der WM 2026 statt - darunter auch ein Sechzehntelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in San Francisco/Santa Clara.

Die Bay Area bringt Hightech in die Fußball-Welt. Gespielt wird bei der WM im Levi’s Stadium in Santa Clara – rund 70 Kilometer südlich von San Francisco und mitten im Silicon Valley gelegen.

Für das Turnier wird die Arena offiziell als „San Francisco Bay Area Stadium“ geführt. Sie wurde 2014 eröffnet und zählt zu den modernsten Spielstätten der WM, ausgestattet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Konzepten. Rund 71.000 Zuschauer finden Platz.

Der Standort selbst ist ungewöhnlich: Anders als viele europäische Stadien liegt die Arena nicht im Stadtzentrum, sondern in einem weitläufigen Technologie-Hub. Das sorgt für eine besondere Mischung aus Fußball, Innovation – und großer Distanz zur Metropole.

WM in San Francisco: Anreise & Verkehr

Die Anreise erfordert Planung. Es gibt keine direkte Bahnverbindung aus San Francisco, stattdessen müssen Fans meist Kombinationen aus Caltrain und Stadtbahn nutzen, etwa bis zur Station Great America.

Das Verkehrsnetz ist dennoch leistungsfähig: BART, Caltrain und VTA-Light-Rail verbinden sämtliche Regionen der Bay Area mit dem Stadion. Parkplätze sind begrenzt und hoch gefragt, Preise können deutlich steigen und müssen vorab gebucht werden.

Levi’s Stadium bei der WM: Sonne und Temperaturstürze

Sportlich ist Santa Clara breit aufgestellt. Insgesamt sechs Partien werden ausgetragen – fünf in der Gruppenphase, dazu ein Sechzehntelfinale. Damit bleibt der Spielort bis in die erste K.o.-Runde relevant.

Die offene Bauweise kann zum Faktor werden. Bei Tagspielen wirkt die kalifornische Sonne intensiv, während abends die Temperaturen deutlich sinken. Für Teams bedeutet das zusätzliche Anpassungen im Matchplan.

Der WM-Spielplan für das Levi’s Stadium in Santa Clara