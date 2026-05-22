Die Bay Area bringt Hightech in die Fußball-Welt. Gespielt wird bei der WM im Levi’s Stadium in Santa Clara – rund 70 Kilometer südlich von San Francisco und mitten im Silicon Valley gelegen.
WM 2026 Spielorte und Stadien: Levi's Stadium in San Francisco/Santa Clara - Infos und Spielplan
WM 2026 – Spielorte: San Francisco
Für das Turnier wird die Arena offiziell als „San Francisco Bay Area Stadium“ geführt. Sie wurde 2014 eröffnet und zählt zu den modernsten Spielstätten der WM, ausgestattet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Konzepten. Rund 71.000 Zuschauer finden Platz.
Der Standort selbst ist ungewöhnlich: Anders als viele europäische Stadien liegt die Arena nicht im Stadtzentrum, sondern in einem weitläufigen Technologie-Hub. Das sorgt für eine besondere Mischung aus Fußball, Innovation – und großer Distanz zur Metropole.
WM in San Francisco: Anreise & Verkehr
Die Anreise erfordert Planung. Es gibt keine direkte Bahnverbindung aus San Francisco, stattdessen müssen Fans meist Kombinationen aus Caltrain und Stadtbahn nutzen, etwa bis zur Station Great America.
Das Verkehrsnetz ist dennoch leistungsfähig: BART, Caltrain und VTA-Light-Rail verbinden sämtliche Regionen der Bay Area mit dem Stadion. Parkplätze sind begrenzt und hoch gefragt, Preise können deutlich steigen und müssen vorab gebucht werden.
Levi’s Stadium bei der WM: Sonne und Temperaturstürze
Sportlich ist Santa Clara breit aufgestellt. Insgesamt sechs Partien werden ausgetragen – fünf in der Gruppenphase, dazu ein Sechzehntelfinale. Damit bleibt der Spielort bis in die erste K.o.-Runde relevant.
Die offene Bauweise kann zum Faktor werden. Bei Tagspielen wirkt die kalifornische Sonne intensiv, während abends die Temperaturen deutlich sinken. Für Teams bedeutet das zusätzliche Anpassungen im Matchplan.
Der WM-Spielplan für das Levi’s Stadium in Santa Clara
Datum (MEZ)
Paarung
13. Juni, 21.00 Uhr
Katar – Schweiz
17. Juni, 06.00 Uhr
Österreich – Jordanien
20. Juni, 05.00 Uhr
Türkei – Paraguay
23. Juni, 05.00 Uhr
Jordanien – Algerien
26. Juni, 04.00 Uhr
Paraguay – Australien
2. Juli, 02.00 Uhr
Sechzehntelfinale 1. Gr. D – 3. Gr. A/E/H/I/J