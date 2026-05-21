WM 2026 Spielorte und Stadien: Lincoln Financial Field in Philadelphia - Infos und Spielplan

SPORT1 21.05.2026 • 15:09 Uhr Im Lincoln Financial Field in Philadelphia finden sechs Spiele der WM 2026 statt - darunter auch ein mögliches deutsches Achtelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Philadelphia.

Philadelphia steht für Geschichte – und bei der WM auch für hochklassigen Fußball. Im Lincoln Financial Field, während des Turniers „Philadelphia Stadium“, steigt ein dicht getaktetes Programm mit sechs Spielen quer durch Gruppen- und K.o.-Phase.

Die Arena im South Philadelphia Sports Complex wurde 2003 eröffnet und fasst für das Turnier 69.000 Zuschauer. Bekannt ist das Stadion vor allem als Heimat der Philadelphia Eagles – und für seine intensive, teilweise rau wirkende Atmosphäre.

Rund acht Kilometer südlich des Stadtzentrums gelegen, bietet die Spielstätte einen strategisch günstigen Standort nahe dem Flughafen. Gleichzeitig liegt sie in einem Sportareal, das auf Großevents ausgelegt ist und mehrere Stadien bündelt.

WM in Philadelphia: Anreise & Verkehr

Philadelphia gehört zu den am besten angebundenen WM-Städten. Die Broad Street Line bringt Fans direkt bis zur Endstation NRG Station – nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt. Auch Regionalzüge und Busse sind eng in das Netz eingebunden.

Wer mit dem Auto kommt, braucht Geduld. Rund um das Gelände entsteht an Spieltagen massiver Verkehr, insbesondere auf den Highways I‑95 und I‑76. Parkplätze sind begrenzt, kosten meist zwischen 30 und 100 US‑Dollar und müssen vorab gebucht werden.

WM-Kracher gegen Frankreich im Lincoln Financial Field?

Das Lincoln Financial Field bietet durch seine steilen Ränge eine besonders kompakte Atmosphäre. Zwei Drittel der Plätze liegen im Unterrang – ideale Voraussetzungen für Drucksituationen und emotionale Spiele.

Mit fünf Gruppenspielen und einem Achtelfinale ist Philadelphia nahezu über die gesamte Turnierphase vertreten. Besonders bemerkenswert: Das Achtelfinale am 4. Juli fällt auf den amerikanischen Unabhängigkeitstag – eine zusätzliche emotionale Komponente. Wird Deutschland Gruppensieger und gewinnt dann sein erstes K.o.-Spiel, wäre das DFB-Team dabei – möglicherweise im Kracher gegen Frankreich.

Der WM-Spielplan für das Lincoln Financial Field in Philadelphia