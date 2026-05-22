WM 2026 Spielorte und Stadien: Lumen Field in Seattle - Infos und Spielplan

SPORT1 22.05.2026 • 14:17 Uhr Im Lumen Field in Seattle finden sechs Spiele der WM 2026 statt - darunter auch ein Achtelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Seattle.

Seattle zählt zu den emotionalsten Spielorten der WM. Im Lumen Field, während des Turniers „Seattle Stadium“, treffen Leidenschaft und moderne Infrastruktur aufeinander – mitten im Herzen der Stadt.

Die Arena im SoDo-Distrikt, Heimat der Seahawks aus der NFL, wurde 2002 eröffnet und fasst während der WM rund 69.000 Zuschauer. Sie gilt als eine der lautesten Fußball- und Football-Arenen Nordamerikas – begünstigt durch steile Tribünen und ein Dach, das den Schall im Stadion hält.

Direkt südlich der Innenstadt gelegen und nur wenige Schritte vom Hafen entfernt, verbindet das Stadion urbane Kulisse mit maritimem Flair. Gerade diese zentrale Lage macht Seattle zu einem der zugänglichsten WM-Standorte.

WM in Seattle: Anreise & Verkehr

Kaum ein Spielort ist besser erreichbar. Das Lumen Field ist vollständig in den öffentlichen Nahverkehr eingebunden: Die Link Light Rail sowie zahlreiche Buslinien halten direkt an den Stationen rund um das Stadion.

Auch Fans, die in der Innenstadt wohnen, können oft zu Fuß anreisen. Alternativ stehen Fähren und Züge zur Verfügung – ein echtes Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu vielen US-Arenen. Parkplätze sind dagegen rar und kosten meist zwischen 30 und 75 US-Dollar.

Lumen Field bei der WM 2026: Stadion & Spielplan

Mit sechs Spielen gehört Seattle zu den wichtigen Knotenpunkten des Turniers. Vier Gruppenspiele sowie jeweils ein Duell im Sechzehntel- und Achtelfinale sind angesetzt.

Sportlich ragt insbesondere das Spiel USA gegen Australien heraus – Heimspiel-Atmosphäre für den Gastgeber. Zudem wird im Achtelfinale eine Entscheidung im K.o.-Modus fallen, die das Stadion endgültig zum Hexenkessel macht.

Der WM-Spielplan für das Lumen Field in Seattle