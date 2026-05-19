WM 2026 Spielorte und Stadien: Mercedes-Benz Stadium in Atlanta - Infos und Spielplan

SPORT1 19.05.2026 • 14:50 Uhr Im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta finden acht Spiele der WM 2026 statt - darunter ein Halbfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Atlanta.

Atlanta wird beim WM‑Turnier zu einem sportlichen Epizentrum – im Mercedes‑Benz Stadium, das dann offiziell als „Atlanta Stadium“ firmiert und mit seiner Architektur Maßstäbe setzt. Die Arena öffnete 2017 und fasst 75.000 Zuschauer bei Fußballspielen. Der „Halo“-Videoring und das oculusförmige Schalen‑Dach machen MBS zur visuell und akustisch intensiven Bühne.

Das Stadion liegt zentral in der Innenstadt am 1 AMB Drive NW, Atlanta GA – unweit der Vine City bzw. SEC‑District MARTA‑Stationen. MARTA bedient das Stadion komfortabel: Grüne und blaue Linien halten direkt vor der Tür. Busverbindungen und Shuttles (u. a. Vine City) ergänzen das Netz – Fahrpreis meist 2,50 US‑Dollar pro Fahrt. Deutschland könnte nur in Atlanta gastieren, wenn das DFB-Team Gruppendritter wird. Dann wäre ein Sechzehntelfinale in der Olympiastadt von 1996 möglich.

WM in Atlanta: Parken und Anreise

Parkplätze auf Stadion‑Campus und in Georgia World Congress Center‑Anlagen sind begrenzt. Gebühren variieren je nach Lage zwischen ca. 20 und 75 US‑Dollar. Alle Plätze sind bargeldlos zu buchen, Barzahlungen vor Ort sind nicht möglich. Rideshare‑Zonen (GWCC Bus Lane C und Broad St.) entlasten den Verkehr. Besucher sollten zwecks reibungslosem Ablauf spätestens zwei Stunden vor Spielbeginn eintreffen.

Infrastruktur & Bühne im Mercedes-Benz Stadium

Das Mercedes‑Benz Stadium bietet hochmoderne Ausstattung: klimatisierte Innenräume, umfassendes 5G‑WLAN, über 260 VIP‑Suiten sowie ein YouTube‑Theatre für Zusatzprogramme. Die Steilkurven sorgen im oculus-Dach-Ensemble für elektrisierende Stadion‑Atmosphäre – auch bei tropischen Atlanta-Temperaturen bleibt sie spürbar.

Der WM-Spielplan für das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta