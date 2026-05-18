WM 2026 Spielorte und Stadien: MetLife Stadium New York/New Jersey - Infos und Spielplan

SPORT1 18.05.2026 • 09:18 Uhr Im MetLife Stadium in New York/New Jersey finden acht Spiele der WM 2026 statt - darunter das Endspiel am 19. Juli. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in New York/New Jersey.

New York/New Jersey wird bei der Fußball-WM 2026 zur Bühne der Superlative: Das MetLife Stadium in East Rutherford – während des Turniers als „New York New Jersey Stadium“ benannt – wird nicht nur Gastgeber von acht Partien sein, sondern auch die Austragungsstätte des Finals.

Das Stadion öffnete im Jahr 2010 anstelle des alten Giants Stadiums und bietet eine reguläre Kapazität von 82. 500 Zuschauern, bei Fußballspielen reduziert sich das durch den Ausbau auf 78 .576 Plätze. Moderne Videowände und ein offenes Stadiondach sorgen für Stadion-Atmosphäre auf NFL-Niveau.

New York bei der WM 2026: Zentrale Lage & Stadion-Infos

Der Sporttempel befindet sich fünf Meilen westlich von Manhattan im Meadowlands Sports Complex (Adresse: 1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford NJ). Für Besucher empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Die NJ Transit Meadowlands Rail Line verbindet Secaucus Junction und das Stadion alle paar Minuten an Spieltagen.

Fahrzeuge parken in rund 27 500 Stellplätzen auf dem Gelände, offizielle Parkgebühren liegen zwischen 25 und 35 US-Dollar beziehungsweise bis 150 US-Dollar für Busse. Tailgating ist erlaubt, allerdings nur direkt am eigenen Fahrzeug. Wer auf das Auto verzichtet, nutzt die coach bus‑Züge (351 Meadowlands Express) vom Port Authority Bus Terminal in Manhattan oder designated rideshare‑Zonen in Lot E.

Öffentliche Verkehrsmittel bei der WM: Extra-Ticket nötig

Für WM-Tage sind spezielle NJ Transit-Tickets verpflichtend: Ursprünglich 150 US-Dollar für Hin- und Rückfahrt, nach öffentlicher Kritik wurde der Preis auf 105 US-Dollar reduziert. Standardpreise zwischen Penn Station und Secaucus liegen im Alltag bei rund 13 US-Dollar. Shuttle-Züge von Secaucus Junction übernehmen dann den letzten Stadionkilometer.

Der WM-Spielplan für das MetLife Stadium in New York/New Jersey

Deutschland würde hier im Achtelfinale spielen, wenn man Gruppenzweiter wird und sein Sechzehntelfinale gewinnt. In New York dürfen Fans folgende Partien erwarten: