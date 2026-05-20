WM 2026 Spielorte und Stadien: NRG Stadium in Houston - Infos und Spielplan

SPORT1 20.05.2026 • 13:42 Uhr Im NRG Stadium in Houston finden sieben Spiele der WM 2026 statt - darunter auch das Vorrundenspiel Deutschland - Curaçao. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Houston.

Houston gehört zu den WM-Spielorten in den USA – Spielstätte ist das NRG Stadium, das während des Turniers als „Houston Stadium“ firmiert. Die moderne Arena im NRG Park ist ein echtes Multifunktionszentrum und bringt sieben Partien auf die große Bühne.

Das Stadion wurde 2002 für das NFL-Team Houston Texans eröffnet und fasst rund 72.000 Zuschauer. Charakteristisch ist das schließbare Dach – es kann binnen weniger Minuten geöffnet oder geschlossen werden und garantiert auch bei texanischer Hitze optimale Bedingungen.

Das NRG Stadium liegt im Süden Houstons, unweit des Texas Medical Center. Die Arena ist Teil eines großen Event-Komplexes und damit nicht direkt im Stadtzentrum – ein Faktor, der die Anreise für Fans prägt.

WM in Houston: Anreise & Verkehr

Die wichtigste Verbindung bietet die METRORail Red Line, die direkt bis zur Station „Stadium Park/Astrodome“ führt. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zu den Eingängen. Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs wird klar empfohlen, da Houston während der WM mit massivem Verkehrsaufkommen rechnet.

Parkplätze sind vorhanden, jedoch stark begrenzt und teuer. Preise können von 100 bis 175 US‑Dollar reichen, während rund um den 610‑Loop regelmäßig Staus entstehen. Shuttlebusse, Park‑and‑Ride-Systeme und zusätzliche Bahnverbindungen sollen die Situation entschärfen.

Technologie & WM-Atmosphäre im NRG Stadium

Das NRG Stadium gilt als Vorreiter unter den NFL-Arenen: Es war eines der ersten Stadien mit vollständig schließbarem Dach und verfügt über großflächige Videowände sowie klimatisierte Innenräume. Für die WM wird Naturrasen installiert, wodurch das Spielfeld FIFA-Standards entspricht.

Mit fünf Gruppenspielen und zwei K.o.-Partien bleibt Houston über mehrere Turnierphasen hinweg relevant. Besonders das Achtelfinale am US‑Nationalfeiertag sorgt für eine spezielle Kulisse. Deutschland bestreitet hier seinen WM-Auftakt gegen Curaçao.

Der WM-Spielplan für das NRG Stadium in Houston