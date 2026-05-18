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WM 2026 Spielorte und Stadien: SoFi Stadium Los Angeles - Infos und Spielplan

WM 2026 – Spielorte: Los Angeles

Im SoFi Stadium in Los Angeles finden acht Spiele der WM 2026 statt - darunter ein Viertelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Los Angeles.
Die Spielstätten bei der FIFA WM 2026 stehen fest. SPORT1 präsentiert euch die Stadien im Video.
SPORT1
Im SoFi Stadium in Los Angeles finden acht Spiele der WM 2026 statt - darunter ein Viertelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Los Angeles.

Los Angeles wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Sommer zur internationalen Bühne: Das SoFi Stadium in Inglewood – während des Turniers “Los Angeles Stadium” genannt – beherbergt acht Spiele, darunter ein Viertelfinale. Die Anlage verspricht ein Spektakel, das dem Kalifornien-Sommer gerecht wird.

Das Stadion wurde im Herbst 2020 eröffnet und bietet Platz für rund 70.240 Zuschauer. Die transparente Dachkonstruktion aus ETFE und die 360-Grad Infinity Screen Videowand schaffen ein visuelles Erlebnis, das Fans mitreißt.

Los Angeles bei der WM 2026: Zentrale Lage & Stadion-Infos

Das Stadion liegt etwa drei Meilen vom Flughafen LAX entfernt (Adresse: 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA). Parkplätze stehen für circa 27.500 Fahrzeuge zur Verfügung, On-site-Parkpässe sind empfohlen. Gebühren variieren meist zwischen 40 und 100 US-Dollar, je nach Bereich. Tagsüber wird Tailgating in bestimmten Zonen gestattet – Fans kommen früh, feiern am Auto und genießen Stimmung mit Musik und Grillduft.

WM in Los Angeles: Öffentlicher Verkehr & Shuttle

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist via Metro möglich: Die C- und K-Linien enden am LAX/Metro Transit Center. Von dort fahren kostenlose Shuttlebusse (Bus Bay 8) zum Stadion – ausdrücklich empfohlen, um Verkehrsstaus zu umgehen. Zudem verbinden Torrance Transit, GTrans und Culver City Busse das Stadion mit umliegenden Gemeinden; der ÖPNV kostet meist nur wenige Dollar pro Fahrt.

Das Areal weist zudem moderne Infrastruktur auf: Mehrere Lounges, 260 VIP-Suiten, umfassende WLAN-Abdeckung inklusive 5G und ein YouTube Theatre mit 6.000 Sitzplätzen – ideal für Rahmenprogramm oder Vor- und Nachberichte. Food Courts bieten vielfältige lokale und internationale Küche. Fans sollten früh eintrudeln: Einlass beginnt zwei Stunden vor Anstoß.

Der WM-Spielplan für das SoFi Stadium in Los Angeles

Datum (MEZ)
Paarung
13. Juni, 03.00 Uhr
USA – Paraguay
16. Juni, 03.00 Uhr
Iran – Neuseeland
18. Juni, 21.00 Uhr
Schweiz – Bosnien und Herzegowina
21. Juni, 21.00 Uhr
Belgien – Iran
26. Juni, 04.00 Uhr
USA – Türkei
28. Juni, 21.00 Uhr
Sechzehntelfinale 2. Gr. A – 2. Gr. B
02. Juli, 21.00 Uhr
Sechzehntelfinale 1. Gr. H – 2. Gr. J
10. Juli, 21.00 Uhr
Viertelfinale
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