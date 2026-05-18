WM 2026 Spielorte und Stadien: SoFi Stadium Los Angeles - Infos und Spielplan

Los Angeles wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Sommer zur internationalen Bühne: Das SoFi Stadium in Inglewood – während des Turniers “Los Angeles Stadium” genannt – beherbergt acht Spiele, darunter ein Viertelfinale. Die Anlage verspricht ein Spektakel, das dem Kalifornien-Sommer gerecht wird.
WM 2026 – Spielorte: Los Angeles
Das Stadion wurde im Herbst 2020 eröffnet und bietet Platz für rund 70.240 Zuschauer. Die transparente Dachkonstruktion aus ETFE und die 360-Grad Infinity Screen Videowand schaffen ein visuelles Erlebnis, das Fans mitreißt.
Los Angeles bei der WM 2026: Zentrale Lage & Stadion-Infos
Das Stadion liegt etwa drei Meilen vom Flughafen LAX entfernt (Adresse: 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA). Parkplätze stehen für circa 27.500 Fahrzeuge zur Verfügung, On-site-Parkpässe sind empfohlen. Gebühren variieren meist zwischen 40 und 100 US-Dollar, je nach Bereich. Tagsüber wird Tailgating in bestimmten Zonen gestattet – Fans kommen früh, feiern am Auto und genießen Stimmung mit Musik und Grillduft.
WM in Los Angeles: Öffentlicher Verkehr & Shuttle
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist via Metro möglich: Die C- und K-Linien enden am LAX/Metro Transit Center. Von dort fahren kostenlose Shuttlebusse (Bus Bay 8) zum Stadion – ausdrücklich empfohlen, um Verkehrsstaus zu umgehen. Zudem verbinden Torrance Transit, GTrans und Culver City Busse das Stadion mit umliegenden Gemeinden; der ÖPNV kostet meist nur wenige Dollar pro Fahrt.
Das Areal weist zudem moderne Infrastruktur auf: Mehrere Lounges, 260 VIP-Suiten, umfassende WLAN-Abdeckung inklusive 5G und ein YouTube Theatre mit 6.000 Sitzplätzen – ideal für Rahmenprogramm oder Vor- und Nachberichte. Food Courts bieten vielfältige lokale und internationale Küche. Fans sollten früh eintrudeln: Einlass beginnt zwei Stunden vor Anstoß.
Der WM-Spielplan für das SoFi Stadium in Los Angeles
Datum (MEZ)
Paarung
13. Juni, 03.00 Uhr
USA – Paraguay
16. Juni, 03.00 Uhr
Iran – Neuseeland
18. Juni, 21.00 Uhr
Schweiz – Bosnien und Herzegowina
21. Juni, 21.00 Uhr
Belgien – Iran
26. Juni, 04.00 Uhr
USA – Türkei
28. Juni, 21.00 Uhr
Sechzehntelfinale 2. Gr. A – 2. Gr. B
02. Juli, 21.00 Uhr
Sechzehntelfinale 1. Gr. H – 2. Gr. J
10. Juli, 21.00 Uhr
Viertelfinale