WM 2026 Spielorte und Stadien: SoFi Stadium Los Angeles - Infos und Spielplan

SPORT1 18.05.2026 • 15:16 Uhr Im SoFi Stadium in Los Angeles finden acht Spiele der WM 2026 statt - darunter ein Viertelfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Los Angeles.

Los Angeles wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Sommer zur internationalen Bühne: Das SoFi Stadium in Inglewood – während des Turniers “Los Angeles Stadium” genannt – beherbergt acht Spiele, darunter ein Viertelfinale. Die Anlage verspricht ein Spektakel, das dem Kalifornien-Sommer gerecht wird.

Das Stadion wurde im Herbst 2020 eröffnet und bietet Platz für rund 70.240 Zuschauer. Die transparente Dachkonstruktion aus ETFE und die 360-Grad Infinity Screen Videowand schaffen ein visuelles Erlebnis, das Fans mitreißt.

Los Angeles bei der WM 2026: Zentrale Lage & Stadion-Infos

Das Stadion liegt etwa drei Meilen vom Flughafen LAX entfernt (Adresse: 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA). Parkplätze stehen für circa 27.500 Fahrzeuge zur Verfügung, On-site-Parkpässe sind empfohlen. Gebühren variieren meist zwischen 40 und 100 US-Dollar, je nach Bereich. Tagsüber wird Tailgating in bestimmten Zonen gestattet – Fans kommen früh, feiern am Auto und genießen Stimmung mit Musik und Grillduft.

WM in Los Angeles: Öffentlicher Verkehr & Shuttle

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist via Metro möglich: Die C- und K-Linien enden am LAX/Metro Transit Center. Von dort fahren kostenlose Shuttlebusse (Bus Bay 8) zum Stadion – ausdrücklich empfohlen, um Verkehrsstaus zu umgehen. Zudem verbinden Torrance Transit, GTrans und Culver City Busse das Stadion mit umliegenden Gemeinden; der ÖPNV kostet meist nur wenige Dollar pro Fahrt.

Das Areal weist zudem moderne Infrastruktur auf: Mehrere Lounges, 260 VIP-Suiten, umfassende WLAN-Abdeckung inklusive 5G und ein YouTube Theatre mit 6.000 Sitzplätzen – ideal für Rahmenprogramm oder Vor- und Nachberichte. Food Courts bieten vielfältige lokale und internationale Küche. Fans sollten früh eintrudeln: Einlass beginnt zwei Stunden vor Anstoß.

Der WM-Spielplan für das SoFi Stadium in Los Angeles