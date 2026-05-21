Fußball-WM: Überraschung im Ägypten-Kader

Topstar Mohamed Salah wird Ägypten bei der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Sommer als Kapitän anführen. Wie der ägyptische Verband mitteilte, ist der 33 Jahre alte Stürmer einer von vorläufig 27 Spielern, die Nationaltrainer Hossam Hassan für den WM-Kader nominierte.
Überraschung im Ägypten-Kader
Ägypten nimmt zur WM bekannte Namen mit, ein zuletzt etablierter Spieler muss aber zuhause bleiben.
Mostafa Mohamed muss zuhause bleiben
Neben Ägyptens Rekordtorschütze Salah, der den englischen Topklub FC Liverpool in diesem Sommer verlassen wird, fahren auch der Ex-Frankfurter Omar Marmoush (Manchester City) und Youngster Hamza Abdelkarim (FC Barcelona) zur WM.
Mohamed nicht bei WM dabei
Stürmer Mostafa Mohamed vom FC Nantes, der während der WM-Qualifikation noch regelmäßig auf dem Platz stand, ist hingegen nicht dabei. Einen Spieler muss Hassan noch aus dem Kader streichen.
Ägypten trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in der Gruppe G zum Auftakt am 15. Juni auf Belgien. Anschließend folgen für das Team um Salah die Duelle mit Neuseeland (22. Juni) und dem Iran (27. Juni).