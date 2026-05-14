Asamoah will Neuer bei der WM

SID 14.05.2026 • 05:33 Uhr Ex-Nationalstürmer Gerald Asamoah macht sich für die Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team stark.

Auch der einstige Vize-Weltmeister Gerald Asamoah hat sich in die immer lauter werdende Expertenriege eingereiht, die Bundestrainer Julian Nagelsmann ein WM-Comeback von Torwart Manuel Neuer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nahelegt. „Wenn ich etwas zu entscheiden hätte, würde ich Manu mitnehmen“, sagte Asamoah (47) dem Sport-Informations-Dienst (SID), „und wenn er ihn mitnimmt, muss er klar die Nummer 1 sein.“

Warum? „Wenn er im Tor steht“, sagte Asamoah über seinen früheren Mitspieler bei Schalke 04, „gibt er dir Sicherheit. Und wenn ich als Stürmer auf Manu zulaufe und weiß, Neuer steht da – das ist wie damals bei Kahn, da hast du Panik bekommen.“ Für Asamoah steht daher fest: „Wenn Manu das noch will, würde ich alles daran setzen, ihn mitzunehmen.“

Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus der DFB-Elf zurückgetreten. Sein Nachfolger Marc-André ter Stegen fällt für die WM aber verletzt aus. Nagelsmann hatte sich deshalb auf Oliver Baumann als WM-Torhüter festgelegt, könnte Medienberichten zufolge aber einen Monat vor Turnierbeginn womöglich noch einmal umdenken.

Asamoah plädiert für Neuer

Ob mit Neuer oder ohne – Asamoah sieht den viermaligen Weltmeister nicht als Top-Favoriten für die WM. „Schwierig“, sagte er, „die Mannschaft hat jetzt nicht so sehr überzeugt, dass man sagt: ‚Wir fliegen in die Staaten und holen das Ding nach Hause!'“

Deutschland sei zwar „eine WM-, eine Turniermannschaft. Wenn wir in der Kabine sitzen, entsteht eine Stimmung, mit der du was schaffen kannst.“ Das habe er bei der WM 2002 mit dem unerwarteten Finaleinzug selbst erlebt. „Aber wenn ich den Kader von Frankreich angucke, Spanien, England – es muss wirklich alles passen.“