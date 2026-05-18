WM-Aus? Barca-Star muss operiert werden!

Fermín López hat sich einen Bruch im rechten Mittelfuß zugezogen und muss sich einer Operation unterziehen – der spanische Nationalspieler des FC Barcelona wird die kommende Weltmeisterschaft daher vermutlich verpassen. Ein Statement des spanischen Verbandes steht noch aus.
WM-Aus droht! OP bei Barca-Star
Fermín López muss sich einer Operation unterziehen - der Eingriff macht die Chancen des Mittelfeldspielers des FC Barca-Stars auf die WM vermutlich zunichte.
Fermín Lopez wird die Weltmeisterschaft vermutlich verpassen
© IMAGO/ZUMA Press
Die Diagnose machte der FC Barcelona einen Tag nach dem Spiel gegen Betis Sevilla öffentlich, bei dem der 23-Jährige eine Halbzeit lang auf dem Platz gestanden hatte.
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Fermín hatte gute Chancen auf WM-Teilnahme
Der spanische WM-Kader ist bisher noch nicht verkündet worden, Fermín hatte aber gute Karten für eine Nominierung – bei den letzten vier Spielen stand er jeweils auf dem Platz. Bislang kommt er auf sieben Länderspiele für den Titel-Mitfavoriten.
Für Barcelona absolvierte in der fast vollendeten Saison 48 Partien und steuerte dabei 13 Tore und 17 Assists bei.