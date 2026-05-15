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WM: Belgien gibt Kader bekannt - Nur ein Buli-Profi dabei

Belgien gibt WM-Kader bekannt

Belgien gibt seinen Kader für die kommende Weltmeisterschaft bekannt. Dabei ist nur ein Profi aus der Bundesliga.
Arthur Theate steht in Belgiens WM-Kader
Arthur Theate steht in Belgiens WM-Kader
© AFP/GETTY IMAGES/SID/DANIEL BARTEL
SID
Belgien gibt seinen Kader für die kommende Weltmeisterschaft bekannt. Dabei ist nur ein Profi aus der Bundesliga.

Eintracht Frankfurts Arthur Theate steht als einziger Profi aus der Fußball-Bundesliga in Belgiens Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Das geht aus dem am Freitag von Bondscoach Rudi Garcia veröffentlichten 26-köpfigen Aufgebot hervor.

Zu den Stars der „Red Devils“ zählen unter anderem Torhüter Thibaut Courtois (Real Madrid), Mittelfeld-Routinier Kevin De Bruyne und Angreifer Romelu Lukaku (beide SSC Neapel).

Belgien trifft als Favorit der Gruppe G auf Ägypten (15. Juni), den Iran (21. Juni) und Neuseeland (27. Juni). In der Vorbereitung stehen noch zwei Testspiele gegen Kroatien (2. Juni) und Tunesien (6. Juni) an.

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