WM: Belgien gibt Kader bekannt - Nur ein Buli-Profi dabei

SID 15.05.2026 • 14:55 Uhr Belgien gibt seinen Kader für die kommende Weltmeisterschaft bekannt. Dabei ist nur ein Profi aus der Bundesliga.

Eintracht Frankfurts Arthur Theate steht als einziger Profi aus der Fußball-Bundesliga in Belgiens Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Das geht aus dem am Freitag von Bondscoach Rudi Garcia veröffentlichten 26-köpfigen Aufgebot hervor.

Zu den Stars der „Red Devils“ zählen unter anderem Torhüter Thibaut Courtois (Real Madrid), Mittelfeld-Routinier Kevin De Bruyne und Angreifer Romelu Lukaku (beide SSC Neapel).