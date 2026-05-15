WM: Belgien gibt Kader bekannt - Nur ein Buli-Profi dabei

Eintracht Frankfurts Arthur Theate steht als einziger Profi aus der Fußball-Bundesliga in Belgiens Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).
Belgien gibt WM-Kader bekannt
Belgien gibt seinen Kader für die kommende Weltmeisterschaft bekannt. Dabei ist nur ein Profi aus der Bundesliga.
Arthur Theate steht in Belgiens WM-Kader
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Das geht aus dem am Freitag von Bondscoach Rudi Garcia veröffentlichten 26-köpfigen Aufgebot hervor.
Zu den Stars der „Red Devils“ zählen unter anderem Torhüter Thibaut Courtois (Real Madrid), Mittelfeld-Routinier Kevin De Bruyne und Angreifer Romelu Lukaku (beide SSC Neapel).
Belgien trifft als Favorit der Gruppe G auf Ägypten (15. Juni), den Iran (21. Juni) und Neuseeland (27. Juni). In der Vorbereitung stehen noch zwei Testspiele gegen Kroatien (2. Juni) und Tunesien (6. Juni) an.