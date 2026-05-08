WM: Deutsche Überraschungen im Panini-Sammelalbum

Maximilian Huber 08.05.2026 • 09:58 Uhr Vor dem Beginn der Fußball-WM in Nordamerika bringt Panini sein WM-Sammelalbum auf den Markt. Der Blick auf die deutsche Mannschaft sorgt für Staunen.

Rund vier Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat Panini sein WM-Sammelalbum auf den Markt gebracht. 980 Sticker auf 112 Seiten finden ihren Platz im Heft.

Beim Blick auf die deutsche Mannschaft hat das italienische Unternehmen durchaus für einige Überraschungen gesorgt. Die verletzten Serge Gnabry und Marc-André ter Stegen gehören zum deutschen Aufgebot, während Oliver Baumann, die voraussichtliche Nummer eins Deutschlands, im Sammelalbum fehlt.

Auch Deniz Undav fehlt

Gnabry hatte seine WM-Teilnahme wegen einer Oberschenkelverletzung abgesagt. Ter Stegen musste sich Anfang Februar einer Operation unterziehen und wartet seitdem auf eine Rückkehr auf den Platz.

Neben Baumann fehlt überraschend auch Deniz Undav im Sammelalbum. Der formstarke Angreifer des VfB Stuttgart genießt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zwar keine Startelf-Garantie, dürfte allerdings im WM-Kader gesetzt sein.

Auf der DFB-Doppelseite im Sammelalbum ist nur für 18 deutsche Spieler Platz. In den finalen WM-Kader darf Nagelsmann 26 Spieler berufen. Seine vorläufige Kader-Nominierung wird der Bundestrainer am 21. Mai bekanntgeben, bis zum 1. Juni muss er den Kader bei der FIFA melden.

Als Grund für die überraschende Zusammenstellung gibt Panini den Redaktionsschluss für die Kader der 42 frühzeitig qualifizierten Teams am 12. Januar an.

Der deutsche Kader im Sammelalbum

Tor: Marc-André ter Stegen

Verteidigung: Jonathan Tah, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich

Mittelfeld: Florian Wirtz, Felix Nmecha, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané