DFB: Gnabry verkündet sein WM-Aus

Serge Gnabry hat bestätigt, dass er die anstehende Fußball-WM in Nordamerika verletzungsbedingt verpassen wird. Das teilte der Bayern-Star am Mittwoch auf Instagram mit.
Gnabry verkündet WM-Aus
„Die letzten Tage waren schwer zu verdauen. Eine Saison beim FC Bayern, in der es nach dem erneuten Gewinn des Bundesliga-Titels am Wochenende noch viel zu spielen gibt“, leitete er sein Statement ein. „Was den WM-Traum mit der deutschen Nationalmannschaft angeht… Der ist für mich leider vorbei. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen“, schrieb Gnabry.
Saison-Aus für Gnabry
Der Offensivspieler hatte sich vor wenigen Tagen einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen, die Saison ist für Gnabry vorzeitig beendet. „Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Genesung zu konzentrieren und mich auf die Saisonvorbereitung vorzubereiten“, schrieb er und bedankte sich für zahlreiche Genesungswünsche.
Deutschland trifft bei der WM in Nordamerika in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinküste und auf Ecuador.