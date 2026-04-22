Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

DFB: Gnabry verkündet sein WM-Aus

Gnabry verkündet WM-Aus

Serge Gnabry meldet sich nach seiner Verletzung zu Wort. Der Bayern-Star verkündet sein WM-Aus.
Serge Gnabry hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Sogar die WM ist für den Bayern-Star in Gefahr, weil Julian Nagelsmann seinen Kader schon früher nominieren muss.
Maximilian Huber
Serge Gnabry meldet sich nach seiner Verletzung zu Wort. Der Bayern-Star verkündet sein WM-Aus.

Serge Gnabry hat bestätigt, dass er die anstehende Fußball-WM in Nordamerika verletzungsbedingt verpassen wird. Das teilte der Bayern-Star am Mittwoch auf Instagram mit.

„Die letzten Tage waren schwer zu verdauen. Eine Saison beim FC Bayern, in der es nach dem erneuten Gewinn des Bundesliga-Titels am Wochenende noch viel zu spielen gibt“, leitete er sein Statement ein. „Was den WM-Traum mit der deutschen Nationalmannschaft angeht… Der ist für mich leider vorbei. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen“, schrieb Gnabry.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Saison-Aus für Gnabry

Der Offensivspieler hatte sich vor wenigen Tagen einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen, die Saison ist für Gnabry vorzeitig beendet. „Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Genesung zu konzentrieren und mich auf die Saisonvorbereitung vorzubereiten“, schrieb er und bedankte sich für zahlreiche Genesungswünsche.

Deutschland trifft bei der WM in Nordamerika in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinküste und auf Ecuador.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite