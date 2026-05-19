WM-Enttäuschung für DFB-Verteidiger

Stefan Kumberger , Benjamin Zügner 19.05.2026 • 19:21 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann wird nach SPORT1-Informationen auf eine Nominierung von Yann Aurel Bisseck verzichten.

WM-Enttäuschung für Yann Aurel Bisseck: Nach SPORT1-Informationen wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den DFB-Innenverteidiger am Donnerstag nicht in seinen 26 Mann starken Kader für das anstehende Turnier aufnehmen.

Zuletzt gewann der 25-Jährige mit Inter Mailand die italienische Meisterschaft und die Coppa Italia – das erste Double im italienischen Fußball seit 2018.

„Ich bin super glücklich und stolz, was wir mit Inter erreicht haben“, sagte der 25-Jährige jüngst bei SPORT1 – jetzt folgt die bittere Enttäuschung.

Bisseck: Freude bei Inter – Enttäuschung beim DFB

Am 23. März 2025 hatte Bisseck im Rückspiel des Nations-League-Viertelfinals gegen Italien (3:3) sein Länderspieldebüt gegeben – sein bislang einziges Spiel für die deutsche Nationalmannschaft.

Eine Oberschenkelverletzung im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain hatte den Inter-Verteidiger allerdings in der Folge zurückgeworfen, so war er bereits für die jüngste Länderspielperiode im März vom Bundestrainer nicht mehr berücksichtigt worden, obwohl er und Nagelsmann weiterhin in Kontakt stehen.

Der gebürtige Kölner hat mit seinen 25 Jahren bereits eine bewegte Laufbahn vorzuweisen: Nach dem Durchlauf der FC-Jugendmannschaften folgten Leihen innerhalb Deutschlands (Holstein Kiel), in die Niederlande (Roda JC), nach Portugal (Vitoria Guimaraes) und Dänemark (Aarhus GF).

Bisseck feste Stütze bei Inter Mailand

Erst mit dem Wechsel zu Inter Mailand im Sommer 2023 spielte sich Bisseck auf die große europäische Fußballbühne, entwickelte sich zu einer festen Abwehrgröße.