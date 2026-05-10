Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

WM? Funkel wirbt für Profi vom VfB Stuttgart

WM? Funkel wirbt für VfB-Profi

Welche Profis des VfB Stuttgart fahren mit zur WM? Geht es nach Friedhelm Funkel, muss ein Offensivspieler auf jeden Fall dabei sein.
Der VfB Stuttgart kann mit dem Gewinn des DFB-Pokals und der möglichen Qualifikation für die Champions League eine herausragende Saison krönen. Trainer Sebastian Hoeneß will sich jedoch nicht darauf festlegen, welcher Erfolg der größere wäre und bleibt bei der Bewertung der Saison vorsichtig.
Christopher Mallmann
Welche Profis des VfB Stuttgart fahren mit zur WM? Geht es nach Friedhelm Funkel, muss ein Offensivspieler auf jeden Fall dabei sein.

Trainer-Legende Friedhelm Funkel hat sich für die WM-Nominierung von Stuttgart-Profi Jamie Leweling starkgemacht.

„Es ist toll, wie er sich in dieser Saison gesteigert hat. Er muss fester Bestandteil der Mannschaft (des DFB-Teams; Anm. d. Red.) sein – und die Chancen, dass er von Anfang an spielt, sind nicht gering“, sagte Funkel am Sonntag im SPORT1 Doppelpass.

Leweling kommt in dieser Spielzeit auf 48 Pflichtspiel-Einsätze für den VfB Stuttgart (elf Tore und zwölf Vorlagen). Mit den Schwaben ist er auf Kurs Champions League.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 25-Jährigen erstmals im Oktober 2024 für die Nationalmannschaft berufen. Seitdem hat er vier Länderspiele absolviert. Wegen muskulärer Probleme fehlte Leweling zuletzt bei den Testspielen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1).

Nagelsmann will seinen vorläufigen Kader am 21. Mai bekannt geben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite