WM? Funkel wirbt für Profi vom VfB Stuttgart

Christopher Mallmann 10.05.2026 • 12:18 Uhr Welche Profis des VfB Stuttgart fahren mit zur WM? Geht es nach Friedhelm Funkel, muss ein Offensivspieler auf jeden Fall dabei sein.

Trainer-Legende Friedhelm Funkel hat sich für die WM-Nominierung von Stuttgart-Profi Jamie Leweling starkgemacht.

„Es ist toll, wie er sich in dieser Saison gesteigert hat. Er muss fester Bestandteil der Mannschaft (des DFB-Teams; Anm. d. Red.) sein – und die Chancen, dass er von Anfang an spielt, sind nicht gering“, sagte Funkel am Sonntag im SPORT1 Doppelpass.

Leweling kommt in dieser Spielzeit auf 48 Pflichtspiel-Einsätze für den VfB Stuttgart (elf Tore und zwölf Vorlagen). Mit den Schwaben ist er auf Kurs Champions League.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 25-Jährigen erstmals im Oktober 2024 für die Nationalmannschaft berufen. Seitdem hat er vier Länderspiele absolviert. Wegen muskulärer Probleme fehlte Leweling zuletzt bei den Testspielen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1).