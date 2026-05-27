Überraschung im Oranje-Kader für die WM

SID 27.05.2026 • 15:40 Uhr Nun steht auch fest, mit welchem Team die Niederlande zur WM fährt. Ein Leverkusen-Held wird rasiert.

Rekordtorschütze Memphis Depay steht im Aufgebot der Niederlande für die Fußball-WM. Der 32-Jährige vom brasilianischen Klub Corinthians Sao Paulo, der die Elftal mit acht Treffern durch die Qualifikation geführt hatte, kehrt nach seiner langen Verletzung rechtzeitig zurück in den 26-Mann-Kader von Bondscoach Ronald Koeman, der am Mittwoch verkündet wurde. Torhüter Mark Flekken von Bayer Leverkusen fährt als einziger Bundesliga-Profi mit.

Überraschend verzichtet Koeman auf den Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong (FC Liverpool), mit Xavi Simons und Matthijs de Ligt stehen zwei weitere ehemalige Bundesliga-Akteure nicht zu Verfügung.

Dabei sind hingegen der frühere Hoffenheimer und Wolfsburger Wout Weghorst sowie der Ex-Dortmunder Donyell Malen und einstige Bayern-Spieler Ryan Gravenberch. Angeführt wird Oranje vom Liverpooler Abwehrchef Virgil van Dijk.