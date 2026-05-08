WM: Löw übt Kritik an DFB-Team

Maximilian Huber 08.05.2026 • 07:39 Uhr Joachim Löw kritisiert die WM-Aufstockung auf 48 Nationen und sieht bei der deutschen Nationalmannschaft noch Luft nach oben. Der ehemalige Bundestrainer gibt seinen Finaltipp ab.

Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw hat Zweifel an der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geäußert.

Rund vier Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Nordamerika merkte Löw zwar an, dass Deutschland spielerisch in der Lage sei, mit den Top-Teams wie Frankreich oder Spanien mitzuhalten und „eigentlich jeden schlagen kann“, jedoch zu oft nachlasse und den Gegner wieder ins Spiel zurückbringen würde.

Löw kritisiert WM-Aufstockung der FIFA

Bei der Bühnenveranstaltung „Ein runder Abend – mit Fußball & Freunden“, die vom langjährigen SPORT1-Moderator Thomas Helmer und von Reiner Calmund geleitet wurde, gab Löw aber auch zu, dass sich das Niveau der DFB-Elf in den vergangenen Jahren stets verbessert hat. „Die Mannschaft ist in den letzten zwei, drei Jahren deutlich besser geworden“, sagte der Weltmeister-Trainer von 2014.

Dass die WM-Endrunde in Nordamerika mit 48 Teams stattfinden wird, stört Löw. „Da geht viel Qualität verloren“, sagte er und schilderte, dass er langfristig eine WM mit 64 teilnehmenden Mannschaften befürchte.