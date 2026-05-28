WM-Neuling will Deutschland ärgern

SID 28.05.2026 • 17:27 Uhr Curacaos Nationaltrainer Dick Advocaat will Deutschland zum WM-Auftakt ärgern. Die Rückkehr von Manuel Neuer begrüßt der 78-Jährige.

Dick Advocaat, Nationalcoach von Turnier-Neuling Curacao, kann nachvollziehen, dass der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer (40) reaktiviert hat.

„Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, wie gut er ist“, sagte Advocaat am Donnerstag im Trainingslager im niederländischen Noordwijk: „Ich kann total verstehen, warum er ihn zurückholt. Und da ist Alter nicht so wichtig, vor allem nicht bei einem Torwart.“

WM: Curacao will DFB-Team ärgern

Zum Start in die Fußball-WM trifft Curacao auf Deutschland. Eine Überraschung hält Advocaat durchaus für möglich. „Es ist für uns etwas Besonderes, dort zu sein. Gegen Spieler, die man im Fernsehen sieht, die in den Top-Ligen spielen. Jeder kann überraschen. Warum nicht Curacao? Das werden wir versuchen“, betonte der 78-Jährige.