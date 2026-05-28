WM-Neuling will Deutschland ärgern

Dick Advocaat, Nationalcoach von Turnier-Neuling Curacao, kann nachvollziehen, dass der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer (40) reaktiviert hat.
DFB-Gegner begrüßt Neuers Rückkehr
„Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, wie gut er ist“, sagte Advocaat am Donnerstag im Trainingslager im niederländischen Noordwijk: „Ich kann total verstehen, warum er ihn zurückholt. Und da ist Alter nicht so wichtig, vor allem nicht bei einem Torwart.“
WM: Curacao will DFB-Team ärgern
Zum Start in die Fußball-WM trifft Curacao auf Deutschland. Eine Überraschung hält Advocaat durchaus für möglich. „Es ist für uns etwas Besonderes, dort zu sein. Gegen Spieler, die man im Fernsehen sieht, die in den Top-Ligen spielen. Jeder kann überraschen. Warum nicht Curacao? Das werden wir versuchen“, betonte der 78-Jährige.
Am 14. Juni trifft die Auswahl von der Karibikinsel zum Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in Houston auf die Deutschen. In der Gruppe E, der zudem die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador angehören, gilt Curacao als krasser Außenseiter.