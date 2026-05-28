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WM-Neuling will Deutschland ärgern

DFB-Gegner begrüßt Neuers Rückkehr

Curacaos Nationaltrainer Dick Advocaat will Deutschland zum WM-Auftakt ärgern. Die Rückkehr von Manuel Neuer begrüßt der 78-Jährige.
In genau 100 Tagen startet die WM 2026. Neben den großen Favoriten haben sich auch echte Underdogs wie Debütant Curaçao, Kap Verde oder Schottland für das Turnier in Nordamerika qualifiziert.
SID
Curacaos Nationaltrainer Dick Advocaat will Deutschland zum WM-Auftakt ärgern. Die Rückkehr von Manuel Neuer begrüßt der 78-Jährige.

Dick Advocaat, Nationalcoach von Turnier-Neuling Curacao, kann nachvollziehen, dass der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer (40) reaktiviert hat. 

„Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, wie gut er ist“, sagte Advocaat am Donnerstag im Trainingslager im niederländischen Noordwijk: „Ich kann total verstehen, warum er ihn zurückholt. Und da ist Alter nicht so wichtig, vor allem nicht bei einem Torwart.“

WM: Curacao will DFB-Team ärgern

Zum Start in die Fußball-WM trifft Curacao auf Deutschland. Eine Überraschung hält Advocaat durchaus für möglich. „Es ist für uns etwas Besonderes, dort zu sein. Gegen Spieler, die man im Fernsehen sieht, die in den Top-Ligen spielen. Jeder kann überraschen. Warum nicht Curacao? Das werden wir versuchen“, betonte der 78-Jährige.

Am 14. Juni trifft die Auswahl von der Karibikinsel zum Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in Houston auf die Deutschen. In der Gruppe E, der zudem die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador angehören, gilt Curacao als krasser Außenseiter.

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