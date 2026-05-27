Julian Nagelsmann gibt Update zu Manuel Neuer

Maximilian Lotz 27.05.2026 • 14:52 Uhr Die Rückkehr von Manuel Neuer in den Kreis der Nationalmannschaft hat hohe Wellen geschlagen. Sein Comeback im Tor des DFB-Team wird sich aber noch etwas verzögern.

Manuel Neuer ist zurück in der Nationalmannschaft, auf sein Comeback im Tor des DFB-Teams muss der Torhüter des FC Bayern aber noch etwas warten. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

„Wir haben als Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag noch nicht spielt. Wir wollen noch Ruhe dranlassen“, sagte Nagelsmann auf der DFB-PK am Mittwoch mit Blick auf das Testspiel gegen Finnland am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER).

„Es war unsere Entscheidung, die haben wir ihm auch mitgeteilt. Er war auch völlig d’accord. Wir werden sehen, wie es in der nächsten Woche läuft und dazu ein Update geben, wie es Richtung USA aussieht“, ergänzte Nagelsmann.

Nagelsmann: „Bei Manu müssen wir uns keine Sorgen machen“

Neuer war im letzten Bundesliga-Spiel der Bayern gegen den 1. FC Köln mit Wadenproblemen ausgewechselt worden und hatte auch am vergangenen Samstag im DFB-Pokalfinale ausgesetzt.

„Wenn du eine kleine Verhärtung hasst, besteht immer ein kleines Restrisiko. Ich sehe darin keinen großen Sinn, das einzugehen. Am Ende wollen wir ihn in der Gruppenphase maximal fit haben“, erklärte Nagelsmann.

Zugleich betonte er: „Bei Manu müssen wir uns keine Sorgen machen. Am Ende treffe ich die Entscheidung auch mit dem Arzt und sage, was ist sinnvoll.“ Wenn man Neuer selbst fragen würde, „würde er sich immer reinstellen. Das weiß man, so ist er. Ich versuche einen weiteren Blick zu haben“, sagte Nagelsmann.

Neuer? „Für das Finnland-Spiel macht es keinen Sinn“

Ob Neuer bei der WM-Generalprobe gegen die USA am 6. Juni in Chicago wieder zur Verfügung steht, ließ der DFB-Coach offen.

„Für das Finnland-Spiel macht es in meinen Augen keinen Sinn, da unnötig das Spiel zu machen. Da wird Oli (Baumann, Anm. d. Red.) spielen und er wird ein gutes Spiel machen“, führte Nagelsmann weiter aus. „Dann sehen wir in der nächsten Woche weiter.“

Grundsätzlich sei er froh, den 40 Jahre alten Weltmeister von 2014 wieder in seinen Reihen zu haben. „Mit Manu sind wir besser als ohne Manu.“