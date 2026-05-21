WM: Senegal mit Bayern-Youngster Ndiaye

SID 21.05.2026 • 15:36 Uhr Neben bekannten Namen wie dem Topstar Sadio Mané und dem Ex-Kölner Ismail Jacobs ist die Nominierung des 18-Jährigen eine Überraschung.

Youngster Bara Sapoko Ndiaye vom FC Bayern ist überraschend für den WM-Kader Senegals nominiert worden. Wie Nationaltrainer Pape Thiaw am Donnerstag bekannt gab, fährt neben Topstars wie Sadio Mané und Nicolas Jackson auch der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler zum Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Ndiaye kam erst zur Rückrunde zu den Münchnern und dort immerhin zu vier Einsätzen in der Bundesliga.

Rekordspieler Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye (beide FC Everton), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Pape Gueye (FC Villarreal) und Kapitän Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) sind weitere bekannte Gesichter im Kader. Mit Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul) ist auch ein ehemaliger Kölner und Bundesliga-Profi Teil der 26-köpfigen Auswahl. Für Rekordtorschütze Mané (Al-Nassr) könnte die WM der Abschluss seiner internationalen Karriere werden.

Der Senegal qualifizierte sich zum vierten Mal für eine Weltmeisterschaft. In Gruppe I treffen die Westafrikaner in der Vorrunde auf Vizeweltmeister Frankreich (16. Juni), Norwegen (23. Juni) sowie den Irak (26. Juni).