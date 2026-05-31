WM: Visa-Probleme stoppen Südafrikas Team

SID 31.05.2026 • 18:54 Uhr Eigentlich war der Flug nach Nordamerika für Sonntag geplant, nun geht es erst am Montag los.

Wegen Visa-Problemen hat die südafrikanische Fußball-Nationalmannschaft ihre für Sonntag geplante Reise zur Fußball-WM nach Mexiko um einen Tag verschieben müssen. Dies teilte der Verband (SAFA) mit und schrieb von „Schwierigkeiten mit Visa für einige Spieler und Offizielle, weshalb die Mannschaft nicht wie ursprünglich geplant nach Nordamerika reisen konnte.“

Südafrikas Sportminister Gayton McKenzie teilte in den Sozialen Medien mit, dass der Tross nun am Montag auf die Reise gehen werde. Ein namentlich nicht genannter „Assistenztrainer, der Teamarzt, der Sicherheitsleiter und ein Analyst“ hätten im Gegensatz zu allen Spielern noch kein Visum erhalten. Das Team hatte sich wegen der verschobenen Abreise am Sonntag weiter in Johannesburg auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada vorbereitet.

Südafrika bestreitet WM-Eröffnungsspiel

Die Südafrikaner sollen am 11. Juni (21.00 Uhr MESZ) im Azteken-Stadion in Mexiko City das Eröffnungsspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko bestreiten. „Wir setzen alles daran, dass die Vorbereitung der Mannschaft auf das Turnier planmäßig verläuft“, hieß es im Statement des Verbandes.