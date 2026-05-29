WM: Tah und sein "besonderes Spiel"

SID 29.05.2026 • 05:31 Uhr Jonathan Tah fiebert der WM und vor allem dem zweiten Vorrundenduell mit der Elfenbeinküste entgegen. Für die er selbst hätte spielen können.

Jonathan Tah steht im reifen Fußballer-Alter von 30 Jahren vor seiner ersten WM, dazu noch als Stammspieler in der deutschen Innenverteidigung – kein Wunder, dass der Profi von Bayern München der Endrunde in gut zwei Wochen entgegenfiebert. Das gilt im Speziellen für ein ganz „besonderes Spiel“, wie der Abwehrmann verriet.

„Ich habe dort Wurzeln und fühle mich dem Land verbunden“, sagte der in Hamburg geborene Sohn einer Deutschen und eines Ivorers über die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire), den zweiten deutschen Gruppengegner am 20. Juni in Toronto: „Ich freue mich einfach drauf. Natürlich, wenn ich auf dem Platz bin, sind das meine Gegner und dann will ich gewinnen. Aber es wird schon besonders, dann gegen die zu spielen. Auch, weil es ein paar Spieler gibt, die ich von da kenne.“

Tah fehlte bei den WM’s 2018 und 2022

Und weil Tah selbst für das westafrikanische Land hätte auflaufen können. „Das war vor der WM 2014“, erzählte er im Lager der DFB-Auswahl in Herzogenaurach, „da war ich auch noch nicht bei Deutschland dabei. Ich war 17 oder 18 Jahre alt, als sie mal auf mich zukamen. Ich habe aber relativ schnell abgesagt – und zwei, drei Jahre später war ich dann hier.“

Joachim Löw verhalf ihm im März 2016 im Alter von 20 Jahren zum Debüt in der Nationalmannschaft, drei Monate später stand er bei der EM in Frankreich im Kader. Für die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 fand er keine Berücksichtigung – umso größer ist beim 45-maligen Nationalspieler nun die Vorfreude auf die USA, Mexiko und Kanada.