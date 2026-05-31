WM-Test gegen Finnland: Nagelsmann erprobt Alternativen

SID 31.05.2026 • 19:39 Uhr Der Bundestrainer bringt unter anderem den Münchner Jungstar Karl und VfB-Stürmer Undav.

Julian Nagelsmann testet im ersten von zwei Vorbereitungsspielen für die Fußball-WM noch Alternativen. Der Bundestrainer gibt im Duell mit Finnland in Mainz (20.45 Uhr/ZDF) Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Lennart Karl und Deniz Undav eine Bewährungschance.

Zwei Wochen vor dem Turnierauftakt in Houston gegen Curacao steht wie erwartet der von Nagelsmann zur „Weltklasse-1b-Lösung“ herabgestufte Hoffenheimer Oliver Baumann im Tor – Rückkehrer Manuel Neuer fällt wegen seiner Wadenprobleme aus. Vor Baumann verteidigen in Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck drei der vier Spieler aus der etatmäßigen Viererkette. Der Frankfurter Brown darf für David Raum ran.

In der Schaltzentrale im Mittelfeld ist Aleksandar Pavlovic gesetzt. Neben ihm darf der Dortmunder Felix Nmecha, von Nagelsmann mit dem Prädikat „Weltklasse“ versehen, vorspielen. Auf der Zehn gibt Regisseur Jamal Musiala sein Comeback – der Münchner trug zuletzt am 23. März 2025 gegen Italien in der Nations League (3:3) das DFB-Dress.