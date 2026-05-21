WM-Überraschung um Bayern-Jungstar

Daniel Höhn 21.05.2026 • 15:52 Uhr Dass viele Profis des FC Bayern an der WM teilnehmen werden, ist klar. Für einen Youngster kommt die Nominierung aber doch überraschend.

Bara Sapoko Ndiaye vom FC Bayern steht im Kader des Senegal für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Das gab der senegalesische Fußball-Verband am Donnerstag bekannt.

Neben dem 18-Jährigen ist auch Bayerns Leihspieler Nikolas Jackson nominiert worden. Die Münchner hatten den Angreifer bis zum Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen.

Ndiaye durfte zuletzt auch in der Bundesliga einige Einsatzminuten sammeln. Ob er aber auch mit zur WM reist ist noch nicht ganz sicher, da zwei Spieler noch gestrichen werden.

Bayern-Youngster hat viel Konkurrenz

In jedem Fall darf er in der Vorbereitung noch auf sich aufmerksam machen. Mit Spieler wie Idrissa Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara oder Pape Sarr ist die Konkurrenz im Mittelfeld groß.

Auch der ehemalige Bayern-Profi Sadio Mane steht im Aufgebot der West-Afrikaner. Der Senegal trifft bei der WM in Gruppe I auf Vize-Weltmeister Frankreich, den Irak und Norwegen.

Thiaws Auswahl dürfte hochmotiviert in das Turnier gehen. Zu Beginn des Jahres gewann Senegal den Afrika-Cup, später wurde der Titel jedoch nachträglich aberkannt und Finalgegner Marokko zugesprochen.