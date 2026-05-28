"Woltemessi": Nationalspieler erhält eigene Comic-Geschichte

SID 28.05.2026 • 11:30 Uhr In der Welt von Entenhausen wird der Stürmer zum wichtigen Wegbegleiter auf der Suche nach Erfolg.

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade wird für die neue Ausgabe des Micky-Maus-Magazins zum Protagonisten eines Comics. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) erscheint die neue Ausgabe mit der Geschichte „Dribbling ins Glück“, in der der 24-Jährige die Rolle von „Nick Woltemessi“ einnimmt.

„Der Fußball bietet mit all seinen Facetten von Können, Glück, Aberglaube und Teamgeist reichhaltigen Stoff für mitreißende Geschichten. Wir sind begeistert von Nick Woltemade, der menschlich und sportlich ein Vorbild für unsere jungen Leserinnen und Leser ist“, sagte Johannes Kanty, verantwortlicher Redakteur des Magazins.

In der Geschichte steht Nick Woltemessi einem Teamkollegen bei, der nach dem Verlust seines Glücksbringers nicht nur sein Selbstvertrauen, sondern auch sein Können verloren zu haben scheint. Gemeinsam mit bekannten Gesichtern aus Entenhausen, Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track, begibt sich Nick auf die Suche nach einer Lösung, um seinen Freund wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Die Moral von der Geschichte ist die Bedeutung von Zusammenhalt.