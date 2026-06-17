17. Treffer: Messi alleiniger WM-Rekordtorschütze

SID 22.06.2026 • 19:40 Uhr Der argentinische Superstar trifft gegen Österreich und hängt Miroslav Klose ab.

Argentiniens Superstar Lionel Messi ist zum alleinigen Rekordtorschützen der Fußball-WM aufgestiegen. Der achtmalige Weltfußballer traf im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich am Montag in Dallas zum 1:0 (38.) und erzielte damit sein insgesamt 17. WM-Tor. Zuvor hatte er einen Foulelfmeter verschossen (9.). Messi zog am bisherigen Rekordhalter Miroslav Klose vorbei, dessen Bestwert er durch seinen Dreierpack zum Auftakt gegen Algerien (3:0) egalisiert hatte.

Klose hatte den vorherigen Rekordhalter Ronaldo (15 Tore) im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien gegen den Gastgeber (7:1) überholt. Für seine 16 Treffer benötigte er vier WM-Teilnahmen. Messi bestreitet in Nordamerika seine sechste WM.