30.000 beim Fanmarsch: Oranje stimmt sich auf Spiel zwei ein

SID 20.06.2026 • 17:09 Uhr Die niederländischen Anhänger legen in Houston den Verkehr lahm, Einheimische tanzen mit.

Zehntausende niederländische Fans haben sich schon Stunden vor dem zweiten WM-Spiel ihrer Fußball-Nationalmannschaft in Stimmung gebracht und Houston in Orange getaucht. Schon um 8 Uhr Ortszeit trafen sich die Anhänger der Elftal vor dem legendären Oranje-Partybus bei der Rice University.

Nach dem Warm-up mit DJs nahmen nach ersten Polizeischätzungen rund 30.000 Menschen am vier Kilometer langen Fanmarsch zum WM-Stadion teil, in dem das Team von Bondscoach Ronald Koeman am Mittag Ortszeit (19.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) auf Schweden trifft. Eingeladen waren auch die Amerikaner, einzige Voraussetzung: Orange tragen. Zum niederländischen Partylied „Links Rechts“ der Band Snollebollekes bewegte sich der Tross durch die Straßen.