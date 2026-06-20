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30.000 beim Fanmarsch: Oranje stimmt sich auf Spiel zwei ein

30.000 beim Fanmarsch: Oranje stimmt sich auf Spiel zwei ein

Die niederländischen Anhänger legen in Houston den Verkehr lahm, Einheimische tanzen mit.
Houston in Orange: Fanmarsch zum Stadion
Houston in Orange: Fanmarsch zum Stadion
© picture-alliance/ANP/SID/Koen van Weel
SID
Die niederländischen Anhänger legen in Houston den Verkehr lahm, Einheimische tanzen mit.

Zehntausende niederländische Fans haben sich schon Stunden vor dem zweiten WM-Spiel ihrer Fußball-Nationalmannschaft in Stimmung gebracht und Houston in Orange getaucht. Schon um 8 Uhr Ortszeit trafen sich die Anhänger der Elftal vor dem legendären Oranje-Partybus bei der Rice University.

Nach dem Warm-up mit DJs nahmen nach ersten Polizeischätzungen rund 30.000 Menschen am vier Kilometer langen Fanmarsch zum WM-Stadion teil, in dem das Team von Bondscoach Ronald Koeman am Mittag Ortszeit (19.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) auf Schweden trifft. Eingeladen waren auch die Amerikaner, einzige Voraussetzung: Orange tragen. Zum niederländischen Partylied „Links Rechts“ der Band Snollebollekes bewegte sich der Tross durch die Straßen.

Vor dem ersten Spiel gegen Japan (2:2) in Dallas waren rund 15.000 Anhänger mit dem Oranje Fanwalk durch die Stadt gezogen. Koemans Team kann jede Unterstützung gebrauchen, denn der Druck aus der Heimat ist bereits. Gegen den schwedischen Starsturm mit Viktor Gyökeres und Alexander Isak will die Elftal den ersten Sieg einfahren.

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