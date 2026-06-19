WM 2026: Ein Tor mit besonderer Geschichte

SID 20.06.2026 • 00:22 Uhr Alex Freeman schießt das US-Team in die K.o.-Phase der Heim-WM - fast drei Jahrzehnte, nachdem sein Vater am selben Ort erfolgreich war.

Alex Freeman hielt nichts mehr zurück. Völlig losgelöst lief der Verteidiger der USA nach seinem Treffer auf die Eckfahne des Stadions in Seattle zu, ließ sich von seinen Mitspielern feiern – und schloss damit einen Kreis. Fast 30 Jahre zuvor hatte sich sein Vater an nahezu demselben Ort ebenfalls feiern lassen, nach einem Touchdown.

Am 29. September 1996 hatte Antonio Freeman als Receiver für die Green Bay Packers gegen die Seattle Seahawks zweimal die Endzone erreicht, nun erzielte sein 21 Jahre alter Sohn beim umjubelten 2:0 (2:0) der US-Fußballer gegen Australien den zweiten Treffer – und schoss den Co-Gastgeber damit in die K.o.-Phase der Heim-WM.

Freeman: „Für mich hat sich ein Kreis geschlossen“

„Ich glaube, für mich hat sich ein Kreis geschlossen“, sagte Freeman nach dem Spiel stolz: „Für mich zeigt das einfach, wie großartig unsere Familie ist. Er war großartig, aber ich kann auf meine eigene Art ebenso großartig sein kann.“

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Das sieht auch Freemans Trainer so. Der Innenverteidiger des FC Villarreal entwickle sich „enorm“, schwärmte US-Nationalcoach Mauricio Pochettino: „Er ist ein Spieler, mit dem man wirklich gerne zusammen ist – nicht nur als Trainer. Er hat das Potenzial, einer der besten Spieler der Welt auf seiner Position zu werden.“