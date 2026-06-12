580.000 Euro: WM-Medaille von Pelé wird versteigert

SID 12.06.2026 • 17:59 Uhr Die Medaille ist eines von 450 Exponaten bei einer Auktion in England.

Die Weltmeistermedaille von 1958 der Fußballlegende Pelé soll für 500.000 Pfund (etwa 580.000 Euro) versteigert werden. Die Medaille ist Teil eines Katalogs von 450 WM-Exponaten, die ab Monatsende vom auf Sportmemorabilien spezialisierten Auktionshaus BUDDS in England angeboten werden.

Pelé-Medaille versteigert

„Dies ist die größte Sammlung von WM-Memorabilien, die jemals bei einer Auktion angeboten wurde. Es fällt schwer, sich Verkäufe vorzustellen, die ihr in historischer Bedeutung das Wasser reichen könnten“, sagte David Convery, Leiter für Sportmemorabilien bei BUDDS. Das Auktionshaus schätzt den Wert aller Exponate auf insgesamt zwei Millionen Pfund.

Neben Pelés Medaille wird auch das Trikot des englischen Torhüters Gordon Banks versteigert, das dieser bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko trug. Im Spiel gegen Brasilien zeigte er damals eine denkwürdige Parade gegen Pelé. Zudem umfasst die Auktion Erinnerungsstücke vom englischen WM-Triumph 1966, darunter Banks‘ Goldmedaille und das Trikot von Alan Ball aus dem Finale.