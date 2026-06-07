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WM 2026: Rekordsieg gegen Curacao? Einmal siegte Deutschland höher

Rekord? Einmal siegte DFB noch höher

Der Kantersieg des DFB gegen Curacao reiht sich fast ganz vorne in die Liste der höchsten WM-Siege einer deutschen Mannschaft ein.
Vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao treffen bei MagentaTV Rudi Völler, Jürgen Klopp und Thomas Müller aufeinander. Und plötzlich wird die Stimmung etwas angespannt.
SID
Der Kantersieg des DFB gegen Curacao reiht sich fast ganz vorne in die Liste der höchsten WM-Siege einer deutschen Mannschaft ein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann atmet auf, Deutschlands WM-Auftakt ist geglückt – und wie. Das 7:1 (3:1) gegen den Debütanten Curacao am Sonntagabend in Houston reiht sich ein in die höchsten Siege der DFB-Elf in der WM-Geschichte. Nur beim 8:0 zum Auftakt 2002 gegen Saudi-Arabien gewann eine deutsche Mannschaft höher.

Ebenfalls 7:1 hatte das Team von Joachim Löw 2014 in Belo Horizonte im legendären WM-Halbfinale gegen Brasilien gewonnen, 1978 gab es ein 6:0 gegen Mexiko. Auf dem Weg zum Wunder von Bern gewannen die späteren Weltmeister von 1954 um Fritz Walter zudem 7:2 gegen die Türkei sowie 6:1 gegen Österreich.

Gegen Curacao trafen die Dortmunder Felix Nmecha (6.) und Nico Schlotterbeck (38.) sowie Kai Havertz (45.+5, Foulelfmeter/88.), Jamal Musiala (47.), Nathaniel Brown (68.) und Deniz Undav (78.), das DFB-Team trifft in der Vorrunde noch auf die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire/20. Juni in Toronto) und Ecuador (25. Juni/East Rutherford). Durch den Kantersieg haben Kapitän Joshua Kimmich und Co. das Weiterkommen in der Gruppe E bereits so gut wie sicher.

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