WM 2026: Rekordsieg gegen Curacao? Einmal siegte Deutschland höher

SID 14.06.2026 • 21:10 Uhr Der Kantersieg des DFB gegen Curacao reiht sich fast ganz vorne in die Liste der höchsten WM-Siege einer deutschen Mannschaft ein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann atmet auf, Deutschlands WM-Auftakt ist geglückt – und wie. Das 7:1 (3:1) gegen den Debütanten Curacao am Sonntagabend in Houston reiht sich ein in die höchsten Siege der DFB-Elf in der WM-Geschichte. Nur beim 8:0 zum Auftakt 2002 gegen Saudi-Arabien gewann eine deutsche Mannschaft höher.

Ebenfalls 7:1 hatte das Team von Joachim Löw 2014 in Belo Horizonte im legendären WM-Halbfinale gegen Brasilien gewonnen, 1978 gab es ein 6:0 gegen Mexiko. Auf dem Weg zum Wunder von Bern gewannen die späteren Weltmeister von 1954 um Fritz Walter zudem 7:2 gegen die Türkei sowie 6:1 gegen Österreich.