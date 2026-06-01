86.000 Euro: DFB-Stiftung unterstützt Mexiko

SID 01.06.2026 • 19:26 Uhr Die Initiative der Stiftung der Nationalmannschaft besteht seit nun 40 Jahren und unterstützt Bildungsprojekte vor Ort.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bildet zugleich das 40-jährige Jubiläum der „Mexico-Hilfe“ – und die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft wird zu diesem Anlass 86.000 Euro bereitstellen.

Das teilte der DFB am Montag mit, zehn Tage vor der WM, die in diesem Sommer nach Mexiko zurückkehrt. Das Land ist gemeinsam mit den USA und Kanada Co-Gastgeber des Turniers.

Stiftung unterstützt Projekte in Mexiko

Die Stiftung der Nationalmannschaft wird mit der bereitgestellten Summe Bildungsprojekte in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Querétaro unterstützen. Die Zuwendung wurde am Rande eines öffentlichen Trainings auf dem DFB-Campus symbolisch übergeben.