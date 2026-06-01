86.000 Euro: DFB-Stiftung unterstützt Mexiko

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bildet zugleich das 40-jährige Jubiläum der „Mexico-Hilfe“ – und die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft wird zu diesem Anlass 86.000 Euro bereitstellen.
DFB-Stiftung unterstützt Mexiko
Das teilte der DFB am Montag mit, zehn Tage vor der WM, die in diesem Sommer nach Mexiko zurückkehrt. Das Land ist gemeinsam mit den USA und Kanada Co-Gastgeber des Turniers.
Stiftung unterstützt Projekte in Mexiko
Die Stiftung der Nationalmannschaft wird mit der bereitgestellten Summe Bildungsprojekte in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Querétaro unterstützen. Die Zuwendung wurde am Rande eines öffentlichen Trainings auf dem DFB-Campus symbolisch übergeben.
Weit über 10.000 bedürftige Kinder und Jugendliche profitierten nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes bis heute von der „Mexico-Hilfe“, entstanden war sie im Sommer 1986, als die WM zuletzt in Mexiko zu Gast war. Realisiert wird die Hilfe durch die DFB-Stiftung Egidius Braun. Der 2022 verstorbene Braun war 1986 Delegationsleiter und Schatzmeister des DFB, später Verbandspräsident und auch Ehrenpräsident.
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