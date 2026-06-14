Deniz Undav ist nach eigenen Angaben „ein Morgenmuffel“, doch Julian Nagelsmann gefällt die frühe Anstoßzeit beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao. „Ich bin froh, dass es früher losgeht. Dann hat man nicht so lange Tage im Hotel“, sagte der Bundestrainer und fügte scherzhaft an: „Wir haben Jungs dabei, die haben vor nicht allzu langer Zeit um 11.00 Uhr in der A-Jugend-Bundesliga gespielt.“
Ablaufplan der DFB-Auswahl bis zum WM-Start
Die frühe Anstoßzeit gefällt dem Bundestrainer.
Bundestrainer Julian Nagelsmann
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MOLLY DARLINGTON
Der Anstoß in Houston erfolgt um 12.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ). Probleme mit der Hitze gibt es nicht, das Stadion ist geschlossen und klimatisiert. – Der Ablaufplan der DFB-Auswahl bis zum Anpfiff:
– Frühstück bis 8.30
– im Anschluss Aktivierung im Hotel und Möglichkeit eines kurzen Spaziergangs
– Prematch-Meal inklusive Kohlenhydrate
– um 9.55 Uhr kurze Besprechung mit anschließender Abfahrt zum Stadion
– 12.00 Uhr Anstoß gegen Curacao in Houston