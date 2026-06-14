Ablaufplan der DFB-Auswahl bis zum WM-Start

Deniz Undav ist nach eigenen Angaben „ein Morgenmuffel“, doch Julian Nagelsmann gefällt die frühe Anstoßzeit beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao. „Ich bin froh, dass es früher losgeht. Dann hat man nicht so lange Tage im Hotel“, sagte der Bundestrainer und fügte scherzhaft an: „Wir haben Jungs dabei, die haben vor nicht allzu langer Zeit um 11.00 Uhr in der A-Jugend-Bundesliga gespielt.“