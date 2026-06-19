Abtasten auf dem Rollfeld: DFB-Team nach Toronto abgeflogen

SID 19.06.2026 • 21:35 Uhr Julian Nagelsmann stieg als erster in den FIFA-Charterflieger, der den DFB-Tross rund 1200 Kilometer nach Norden in die kanadische Metropole bringt.

Alle Mann an Bord, nur ein paar Minuten Verspätung: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit dem Abflug in Richtung Toronto die zweite WM-Aufgabe in Angriff genommen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann stieg nach dem Mittagessen als erster in den FIFA-Charterflieger, der um 15.05 Uhr Ortszeit den kleinen Smith Reynolds Airport verließ und die rund 1200 Kilometer lange Strecke nach Norden in Angriff nahm.

Am Zaun standen etwa 20 Schaulustige, die aus kurzer Distanz beobachteten, wie die DFB-Mannschaft erst zur Passkontrolle und dann zum Abtasten auf dem Rollfeld gebeten wurde. Zuvor hatten alle 26 Kaderspieler in Winston-Salem die letzte Trainingseinheit vor der Abreise zum Duell mit dem dreimaligen Afrikameister Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) am Samstag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) absolviert.

In Toronto wird die DFB-Elf im Delta Hotel logieren. Das nahe BMO Field ist die kleinste der 16 WM-Arenen. 17.000 zusätzliche Sitze wurden hinter den Toren für das Turnier eingebaut, die Kapazität liegt nun bei rund 45.000 Zuschauern. Der deutsche Fanblock ist am Samstag mit 2500 Fans ausverkauft.