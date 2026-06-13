Nächstes Team muss WM-Trikot ändern

SID 14.06.2026 • 01:26 Uhr Nach Haiti muss nun die nächste Nation ihr Trikotdesign bei der WM anpassen.

Ägypten muss vor seinem Auftaktspiel bei der Fußball-WM sein Trikotdesign ändern. Die Nordafrikaner müssen die sieben Sterne, die für ihre sieben Afrika-Cup-Titel stehen, von ihrer Spielkleidung entfernen. Dies bestätigte der ägyptische Fußballverband dem US-Nachrichtensender ESPN.

„Es handelte sich um einen Routinevorgang: Vor vier Monaten hat die FIFA den Fußballverband darüber informiert, dass die Sterne des Afrika-Cups bei den WM-Spielen nicht auf den Trikots der Nationalmannschaft zu sehen sein dürfen“, sagte ein Verbandssprecher.

WM: FIFA beanstandet auch Farbe der Rückennummern

Auch habe der Weltverband FIFA darauf bestanden, die Farbe der Rückennummern auf dem roten Heimtrikot von Gold zu Weiß zu ändern. Diese Entscheidung solle die bessere Sichtbarkeit der Nummern sicherstellen, so der Sprecher weiter.

Ägypten um Superstar Mohamed Salah trifft zum Start am Montag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Seattle auf Belgien. In der Gruppe G warten außerdem noch Neuseeland und der Iran.