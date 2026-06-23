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Alleiniger Rekord: Ronaldo trifft auch bei seiner sechsten WM

Rekord! Ronaldo hängt Messi ab

Cristiano Ronaldo hängt Lionel Messi mit seinem Treffer gegen Usbekistan ab und ist nun der einzige Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften traf.
Nach dem 1:1-Auftakt Portugals gegen die DR Kongo bei der WM 2026 geriet Cristiano Ronaldo in die Kritik. Sein Teamkollege Diogo Dalot nahm den 41-Jährigen auf der PK nun in Schutz.
SID
Cristiano Ronaldo hängt Lionel Messi mit seinem Treffer gegen Usbekistan ab und ist nun der einzige Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften traf.

Cristiano Ronaldo hat seiner außergewöhnlichen Karriere einen weiteren Meilenstein hinzugefügt – und sich „seinen“ Rekord zurückgeholt.

Mit seinem Treffer zum 1:0 beim zweiten WM-Gruppenspiel in Houston gegen Usbekistan ist der Portugiese nun der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat.

Schon vor der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada hatte der 41-Jährige den Rekord inne, bis Lionel Messi mit seinem ersten Turniertreffer gegen Algerien zum Auftakt gleichzog.

WM: Messi bleib 2010 in Südafrika torlos

Der Argentinier, der ebenfalls seine sechste WM spielt, war jedoch 2010 in Südafrika ohne Turniertor geblieben, weshalb Ronaldo sich nun wieder den alleinigen Rekord sichern konnte.

Hinter den beiden Ikonen sind in der Rangliste auch zwei Deutsche zu finden: Uwe Seeler und Miroslav Klose trafen wie die brasilianische Legende Pelé bei jeweils vier Weltmeisterschaften.

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