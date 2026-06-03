"Alles möglich": Bierhoff traut Deutschland bei der WM einiges zu

Oliver Bierhoff ist zuversichtlich, dass für Deutschland bei der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) „alles möglich“ ist.
Bierhoff traut Deutschland einiges zu
„Wenn Deutschland wieder wie bei früheren Erfolgen durch Geschlossenheit, durch Disziplin und durch Teamgeist lebt, und wenn die Mannschaft im Lauf des Turniers auch Vertrauen tankt“, sei ihr alles zuzutrauen, sagte der ehemalige DFB-Manager in einem Interview mit der FAZ.
WM: Das sagt Bierhoff zur Neuer-Rückkehr
„Es gibt natürlich starke Konkurrenz mit den Franzosen, den Spaniern, den Portugiesen, den Argentiniern“, fügte Bierhoff hinzu. Besonders gespannt sei er, wie sich der Titelverteidiger schlägt: „Viele Fachleute sehen sie kritisch, aber es sind alle Spieler mit Herz und Leidenschaft und einem besonderen Biss dabei. Die Argentinier geben alles für ihr Land, insofern rechne ich schon fest mit ihnen“.
Die Rückkehr von Manuel Neuer begrüßt Bierhoff. „Ich hoffe, dass Manuel so souverän spielt und die Ergebnisse gut sind“, sagte er zur Torhüterdiskussion und betonte: „Ich glaube, wenn man alle Bundesligaspieler fragen würde, würden wahrscheinlich 90 Prozent sagen: Ich möchte Manuel im Tor haben, weil er immer noch Weltklasse ist und mit seiner Persönlichkeit wahnsinnig viel bewegen kann. Deswegen ist er noch nie infrage gestellt worden“.