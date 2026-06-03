"Alles möglich": Bierhoff traut Deutschland bei der WM einiges zu

SID 03.06.2026 • 05:59 Uhr Oliver Bierhoff hofft, dass die deutsche Nationalmannschaft an frühere Erfolge anknüpft. Dabei setzt er auch auf die Unterstützung von Manuel Neuer.

Oliver Bierhoff ist zuversichtlich, dass für Deutschland bei der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) „alles möglich“ ist.

„Wenn Deutschland wieder wie bei früheren Erfolgen durch Geschlossenheit, durch Disziplin und durch Teamgeist lebt, und wenn die Mannschaft im Lauf des Turniers auch Vertrauen tankt“, sei ihr alles zuzutrauen, sagte der ehemalige DFB-Manager in einem Interview mit der FAZ.

WM: Das sagt Bierhoff zur Neuer-Rückkehr

„Es gibt natürlich starke Konkurrenz mit den Franzosen, den Spaniern, den Portugiesen, den Argentiniern“, fügte Bierhoff hinzu. Besonders gespannt sei er, wie sich der Titelverteidiger schlägt: „Viele Fachleute sehen sie kritisch, aber es sind alle Spieler mit Herz und Leidenschaft und einem besonderen Biss dabei. Die Argentinier geben alles für ihr Land, insofern rechne ich schon fest mit ihnen“.