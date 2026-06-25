Als Gruppendritter: Bosnien schreibt Geschichte

SID 25.06.2026 • 02:57 Uhr Die Mannschaft um Edin Dzeko schafft erstmals den Sprung in die K.o.-Runde. Der dritte Platz in der Gruppe reicht zum Weiterkommen.

Die Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina hat bei der WM als erster der Gruppendritten die K.o.-Phase erreicht. Das bestätigte der Weltverband FIFA in der Nacht zu Donnerstag wenige Stunden nach Abpfiff der Partie gegen Katar (3:1).

Der Mannschaft um den Torjäger Edin Dzeko von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 gelang damit Historisches, erstmals in ihrer Geschichte stehen die „Drachen“ in der nächsten Runde bei einer Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale könnte Bosnien auch auf Deutschland treffen – wahrscheinlicher Gegner sind aber die USA.

Nach einem Remis gegen Co-Gastgeber Kanada (1:1) und einer schmerzhaften Pleite gegen die Schweiz (1:4) hatte das Team von Trainer Sergej Barbarez vor dem letzten Spiel in der Gruppe B unter Druck gestanden.