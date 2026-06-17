American Dreams: Das geschah in der deutschen Nacht

SID 17.06.2026 • 06:26 Uhr Die Torjäger schießen sich in den Mittelpunkt: Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland glänzen.

GOALGETTER: Was für ein Tag für Torjäger! Zwei Treffer von Kylian Mbappé, zwei Treffer von Erling Haaland – und dann noch drei von Lionel Messi, der damit den WM-Torrekord von Miroslav Klose eingestellt hat. Nachdem sich Mbappé mit seinen beiden Treffern beim 3:1 (0:0)-Sieg der Franzosen gegen den Senegal zum Rekordschützen seines Landes aufgeschwungen hatte, legte Haaland nur einige Stunden später nach. Beim 4:1 (2:1) gegen den Irak erzielte er das 1:0 und das 2:1. Und Messi? Setzte noch einen, nein drei drauf und erzielte beim 3:0 (1:0) gegen Algerien alle Tore.

REKORDLER: Der Torrekord muss noch warten, einer weiteren aber holte sich Dreierpacker Lionel Messi schon beim Anpfiff des 3:0 (1:0) gegen Algerien. Der 39-Jährige ist nun der erste Spieler, der bei sechs WM-Endrunden aufgelaufen ist. Cristiano Ronaldo wird am Laufe des Mittwochs, dem Spielplan ist es geschuldet, nur nachziehen können. Randnotiz: Durch seine drei Treffer 20 Jahre nach seinem WM-Debüt beim 6:0 gegen Serbien und Montenegro in Gelsenkirchen (1 Tor) ist er nun auch der jüngste und der älteste WM-Torschütze Argentiniens.

STARPOWER: Mbappé, Haaland, Messi – die Stars lieferten also ab am sechsten Tag des Turniers. Neben Messi kann auch Mbappé den Torrekord von Miroslav Klose einstellen oder verbessern: Mbappé, der erst seine dritte WM spielt, steht bei 15 Treffern. Klose spielte vier Endrunden. Haaland wird da womöglich nicht mithalten können.

GRANTLER: Braut sich da was zusammen? Dass Granit Xhaka kein Leisetreter ist und auch seinen Mannschaftskollegen verbal mal auf die Füße tritt, ist bekannt. Für die einen ist er deswegen ein Leader – für einige seiner Teamkollegen aber angeblich Furchteinflößer. Wie die Boulevardzeitung Blick aufgrund „mehrerer Quellen“ nun berichtet, sollen einige Schweizer aufgrund der strengen Ansagen des Anführers „verunsichert sein oder sich nicht wohlfühlen im Camp“. Dort soll es „zu viel Negativität“ geben, „die die Stimmung im Team“ soll in eine „toxische Richtung“ gehen.