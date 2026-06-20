American Dreams: Das geschah in der deutschen Nacht

SID 20.06.2026 • 06:19 Uhr Der künftige Bayer trifft schon wieder, Brasilien tanzt und hofft, und in Seattle wird eine besondere Geschichte geschrieben.

TOR: Es sieht so aus, als habe der FC Bayern auf dem Transfermarkt einen guten Kauf abgewickelt. Ismael Saibari traf für Marokko schon beim Auftaktspiel gegen Brasilien (1:1), diesmal crashte er die schottische Party in Boston. Bereits nach 70 Sekunden erzielte der Offensivmann von der PSV Eindhoven, die angeblich bis zu 55 Millionen Euro Ablöse für den Wechsel erhält, den einzigen Treffer des Spiels. Der Afrikameister (4 Punkte), der zum Abschluss der Gruppe C auf Außenseiter Haiti trifft, ist auf dem besten Weg in die K.o.-Runde. Auch Schottland (3) hat noch Chancen – Gegner am Donnerstag (0.00 Uhr MESZ) ist Brasilien.

TANZ: Sie trafen, und sie tanzten – dreimal. Gegen Haiti gewann Rekordweltmeister Brasilien locker und lässig 3:0 (3:0) und spielt, realistisch betrachtet, nun im Fernduell mit Marokko um den Sieg in der Gruppe C. Es sei denn, die Selecao verliert gegen Schottland – dann muss Brasilien hoffen, einer der acht besten Gruppendritten zu sein. Erst mal aber sind die Brasilianer nach zwei Treffern von Matheus Cunha (23. und 36.), ehemals für RB Leipzig und Hertha BSC aktiv, und seines jeweiligen Vorlagengebers Vinícius Júnior (45.+3) Tabellenführer (+3 Tore) vor den punktgleichen Marokkanern (+1 Tor). Schlechte Nachricht allerdings: Raphinha scheint sich verletzt zu haben. Dafür steht Neymar vor der Rückkehr.

TOUCHDOWN: Endlich kamen Fußball und (American) Football mal zusammen. Völlig losgelöst lief Alex Freeman nach seinem Treffer für die USA gegen Australien (2:0) auf die Eckfahne des Stadions in Seattle zu, ließ sich von seinen Mitspielern feiern – und schloss damit einen Kreis. Fast 30 Jahre zuvor hatte sich sein Vater an nahezu demselben Ort ebenfalls feiern lassen, nach einem Touchdown: Am 29. September 1996 hatte Antonio Freeman als Receiver für die Green Bay Packers gegen die Seattle Seahawks zweimal die Endzone erreicht, nun erzielte sein 21 Jahre alter Sohn beim umjubelten Sieg der US-Fußballer den zweiten Treffer – und schoss das USMNT damit in die K.o.-Phase.