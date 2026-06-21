TOP: Weil Ecuador nicht gegen Curacao gewinnen konnte (0:0), steht die deutsche Mannschaft vorzeitig als Sieger der Gruppe E fest – das bedeutet: Sie bestreitet ihr Sechzehntelfinale am 29. Juni in Foxborough bei Boston. Gegner wird ein Dritter aus den Gruppen A, B, C, D oder F sein. Nach dem Auftaktsieg gegen Curacao (7:1) hatte das DFB-Team auch sein zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) dank Super-Joker Deniz Undav 2:1 gewonnen.
American Dreams: Das geschah in der deutschen Nacht
TEUFELSKERL: Und wieder glänzt ein Torhüter eines Außenseiters, diesmal: Eloy Room. Der bereits 37 Jahre Schussmann von Curacao, beim 1:7 gegen Deutschland noch ziemlich gestraft, hielt beim 0:0 gegen den nächsten deutschen Gegner Ecuador wie ein Weltmeister – und stellte einen WM-Rekord auf: 15 Paraden in 90 Minuten (plus Nachspielzeit), das hat seit Erfassung der Daten bei der WM 1966 noch keiner seiner Zunft vollbracht. Eine Parade mehr gelang 2014 US-Torhüter Tim Howard im Viertelfinale gegen Belgien – das Spiel wurde allerdings erst in der Verlängerung entschieden.
TROSTLOS: Abgesehen mal von Rooms Parade-Beispiel für großartiges Torwartspiel: Was Ecuador zeigte, war doch ziemlich trostlos. 28 Torschüsse zeugen auch von einem erheblichen Unvermögen bei der Chancenverwertung. Weil schon beim Auftakt gegen die Elfenbeinküste (0:1) die freilich nicht unbekannte Flaute vor dem Tor herrschte, steht „El Tri“ gegen Deutschland gehörig unter Druck – anders gesagt: Ohne einen Sieg gegen die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist die WM für Ecuador zu Ende.
THRON: König Willem-Alexander der Niederlande hat nach dem Sieg der Elftal gegen Schweden (5:1) mit einer lockeren Bemerkung auf die umstrittene Verleihung des FIFA-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump reagiert. Er habe FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der bei dem Spiel neben ihm saß, „vielleicht ein paar Vorschläge für den Friedensnobelpreis der kommenden Jahre gemacht“, sagte er lachend dem TV-Sender NOS, der die Worte als „bemerkenswert geistreich“ bezeichnete.
TRIP: Die iranische Mannschaft darf offenbar auf eine Lockerung der Reiserestriktionen vor ihrem dritten WM-Spiel hoffen. Wie Trainer Amir Ghalenoei vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Belgien am Sonntag in Los Angeles berichtete, werde seinem Team „anscheinend erlaubt, schon früher zum dritten Spiel nach Seattle zu fahren. Ich wünschte nur, sie hätten uns das auch schon bei den ersten beiden Spielen erlaubt“, sagte Ghalenoei.