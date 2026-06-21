American Dreams: Das geschah in der deutschen Nacht

SID 21.06.2026 • 06:35 Uhr Ein trostloses 0:0 zwischen Ecuador und Curacao macht Deutschland zum Gruppensieger. Ein Torwart ragt heraus, und ein König trifft den FIFA-Fürsten.

TOP: Weil Ecuador nicht gegen Curacao gewinnen konnte (0:0), steht die deutsche Mannschaft vorzeitig als Sieger der Gruppe E fest – das bedeutet: Sie bestreitet ihr Sechzehntelfinale am 29. Juni in Foxborough bei Boston. Gegner wird ein Dritter aus den Gruppen A, B, C, D oder F sein. Nach dem Auftaktsieg gegen Curacao (7:1) hatte das DFB-Team auch sein zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) dank Super-Joker Deniz Undav 2:1 gewonnen.

TEUFELSKERL: Und wieder glänzt ein Torhüter eines Außenseiters, diesmal: Eloy Room. Der bereits 37 Jahre Schussmann von Curacao, beim 1:7 gegen Deutschland noch ziemlich gestraft, hielt beim 0:0 gegen den nächsten deutschen Gegner Ecuador wie ein Weltmeister – und stellte einen WM-Rekord auf: 15 Paraden in 90 Minuten (plus Nachspielzeit), das hat seit Erfassung der Daten bei der WM 1966 noch keiner seiner Zunft vollbracht. Eine Parade mehr gelang 2014 US-Torhüter Tim Howard im Viertelfinale gegen Belgien – das Spiel wurde allerdings erst in der Verlängerung entschieden.

TROSTLOS: Abgesehen mal von Rooms Parade-Beispiel für großartiges Torwartspiel: Was Ecuador zeigte, war doch ziemlich trostlos. 28 Torschüsse zeugen auch von einem erheblichen Unvermögen bei der Chancenverwertung. Weil schon beim Auftakt gegen die Elfenbeinküste (0:1) die freilich nicht unbekannte Flaute vor dem Tor herrschte, steht „El Tri“ gegen Deutschland gehörig unter Druck – anders gesagt: Ohne einen Sieg gegen die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist die WM für Ecuador zu Ende.

THRON: König Willem-Alexander der Niederlande hat nach dem Sieg der Elftal gegen Schweden (5:1) mit einer lockeren Bemerkung auf die umstrittene Verleihung des FIFA-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump reagiert. Er habe FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der bei dem Spiel neben ihm saß, „vielleicht ein paar Vorschläge für den Friedensnobelpreis der kommenden Jahre gemacht“, sagte er lachend dem TV-Sender NOS, der die Worte als „bemerkenswert geistreich“ bezeichnete.