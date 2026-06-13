American Dreams: Das passierte in der deutschen Nacht

SID 13.06.2026 • 06:22 Uhr Traumstart für die USA. Ein Star, der auf seinen ersten Einsatz warten muss. Starauflauf in Los Angeles. Das war der zweite WM-Tag.

MATCHWINNER: Die WM hat ihren ersten Doppelpacker – und ihren ersten Star? Folarin Balogun glänzte beim Auftaktsieg von Hauptgastgeber USA gegen Paraguay (4:1) mit zwei Toren und einem herausragenden Auftritt. Der Angreifer der AS Monaco zeigte in der abgelaufenen Saison bereits starke Leistungen für seinen Klub, in der Champions League gelangen ihm fünf Treffer. Nach dem gelungenen Start in Los Angeles gilt er als neuer Hoffnungsträger des Teams von Trainer Mauricio Pochettino.

WARTESTAND: Lange bangte die große Fußballnation Brasiliens, doch Carlo Ancelotti musste die Fans des Rekordweltmeisters schweren Herzens enttäuschen: Superstar Neymar wird zum Auftakt gegen Marokko fehlen. Der Publikumsliebling, mittlerweile 34 Jahre alt, arbeite „sehr hart daran, so schnell wie möglich wieder fit zu werden“, sagte Ancelotti vor der Partie am Sonntag (0.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in East Rutherford: „Wir gehen davon aus, dass er sich erholt und nächste Woche wieder in die Mannschaft integriert wird.“ Am 20. Juni gegen Haiti und fünf Tage später gegen Schottland könnte Neymar, der seit Oktober 2023 kein Länderspiel absolviert hat, also eine Option sein.

ALBTRAUM: Eher ein „Mexican Nightmare“ als ein „American Dream“: In Tijuana, wenige Meter vom Trainingszentrum der iranischen Mannschaft entfernt, entdeckten Polizeibeamte eine Leiche. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, lag der leblose Körper in einem grauen SUV mit einem Kennzeichen aus Kalifornien und verweste dort. Das Fahrzeug stand auf einem Supermarktparkplatz gegenüber des Estadio Caliente, in dem die Iraner trainieren. Wenige Wochen vor dem Turnier hatten sie ihre Turnierheimat aus dem US-amerikanischen Arizona nach Tijuana verlegt – wegen des Krieges zwischen den beiden Ländern.

STARAUFLAUF: Katy Perry sang, Tom Cruise und Halle Berry schauten zu – und 70.000 begeisterte Zuschauer im imposanten SoFi Stadium in Los Angeles jubelten lautstark. Die Stars und Sternchen Hollywoods ließen sich das Auftaktspiel des WM-Hauptgastgebers natürlich nicht entgehen. Cruise löste bei seiner kurzen Einblendung auf dem gigantischen Videoring an der Seite von David Beckham dabei die größte Begeisterung aus. Auch Hotel-Erbin Paris Hilton ließ sich das Spektakel nicht entgehen.

LANGFINGER: Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die BBC berichtete, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen. Noch ist unklar, welche Gegenstände entwendet wurden, allerdings wird befürchtet, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe gestohlen wurden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel soll am Samstagnachmittag in Kansas City eintreffen, die Ausrüstung war bereits vorab dorthin unterwegs. Die Polizei war nach Angaben vor Ort am Freitagabend im Einsatz und steht in Kontakt mit dem Verband, um den Vorfall aufzuklären.